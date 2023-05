Afirman haber captado la imagen de un fantasma en un convento abandonado de Irlanda: “Podría ser un monje”

escuchar

Una de las cosas que más inquietan al ser humano desde el comienzo de los tiempos es el miedo a lo desconocido. Si a esto se le suma una cuota sobrenatural, la atención está asegurada. Esto le ocurrió a un grupo de investigadores paranormales que dieron con la imagen de un espectro dentro de un monasterio. Ocurrió en el condado de Galway, Irlanda, donde dentro de las ruinas de una iglesia, se toparon con lo que parece ser el fantasma de un monje.

Según consignó The Mirror, el grupo Paranormal Awakenings Ireland, descubrió esto en el famoso convento franciscano medieval de Ross Errilly. El edificio histórico, fue abandonado a mediados de la década de 1700, pero recién en la de 1830 los turistas que comenzaron a visitar el lugar notaron que había una gran cantidad de restos humanos sin enterrar.

En las ruinas se encontraron restos humanos sin enterrar. Foto: Evan Williams CC BY-SA 4.0

En 1835, un turista inglés llamado John Barrow quien visitó esas ruinas, escribió: “Se pueden observar cráneos cubiertos de musgo y huesos de muslos y piernas humanas esparcidos tan abundantemente que no se puede dar un paso sin encontrarlos”. Por este motivo, se cree que el convento siguió siendo utilizado como cementerio por los residentes locales.

La imagen del presunto fantasma

En relación al espectro, los especialistas aseguraron: “Estuvimos en el convento de Ross Errilly en Galway anoche. Captamos una imagen en nuestra cámara SLS mientras hacíamos una transmisión en vivo en nuestra página de Facebook”.

En este sentido, agregaron: “Lo que es único es el hecho de que las imágenes siempre aparecen en formato Stickman en la pantalla SLS, pero no en esta infrecuente ocasión. Sentimos que hemos atrapado a un monje o fraile. Nunca había visto algo tan sólido como esto”.

La imagen del monje fantasmal. Foto: Pj Kavanagh WS

Uno de los integrantes de este grupo, Pj Kavanagh, sostuvo: “Por lo general, de hecho, siempre muestra imágenes en formato Stickman. Me han sugerido que esto podría muy bien ser un monje/fraile. Así que les toca a ustedes ahora estudiar y volver con sus pensamientos al respecto”.

Se le rompió una taza en la oficina y cuando vio las cámaras de seguridad quedó paralizado

En Twitter, se volvió viral el video de un joven que mientras trabajaba en la oficina, a altas horas de la noche, fue testigo de una supuesta actividad paranormal. El clip sorprendió a varios usuarios, quienes también se asustaron con las imágenes.

David Pineda, un profesional en el área de la ciencia y tecnología, fue quien compartió esta grabación. En su publicación, aseguró que ver el video le da escalofríos, pero que no le encuentra sentido a lo que pudo ocurrir en ese momento. ”Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida”, aseguró.

En las imágenes, se puede ver que el joven estaba sentado en su oficina trabajando, cuando de repente se cae una taza que estaba encima del escritorio. Además, se evidencia que el protagonista queda desconcertado por un momento y luego trae una escoba y una pala para levantar el pocillo roto.

La supuesta actividad paranormal en la oficina

Asimismo, se puede ver que cuando está barriendo la taza del piso, corre una de las sillas para poder limpiar mejor. Pero, esta se mueve sola a su posición original, algo que termina por asustarlo. En otro comentario, indicó que esto ocurrió en la sede principal de Cipsela, en el barrio Prado Centro de Medellín, en Colombia.

Se trata de una casa que tiene casi un siglo de antigüedad y el protagonista del video aseguró que antes le habían contado historias paranormales del lugar, pero que jamás creyó en ellas.

Hasta el momento, este video acumuló más de 31,3 mil reproducciones y cientos de comentarios de los usuarios, en los cuales muchos afirmaron que hubieran salido corriendo ante esa situación.

