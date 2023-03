Se grabó en una montaña de Bariloche y descubrió una presencia paranormal que sorprendió a todos

escuchar

En su cuenta de TikTok, una usuaria compartió la experiencia paranormal que vivió mientras recorría un bosque de Bariloche. Al revisar un video que grabó mientras bajaba un sendero, se sorprendió con una extraña presencia. La grabación muestra lo que parece ser una figura roja a sus espaldas. El contenido se volvió viral en la plataforma.

Diariamente, se observan todo tipo de contenidos virales en las redes sociales. Gracias al poder de difusión que otorgan, cualquier anécdota o historia puede ser conocida por miles de personas en cuestión de horas. En ese contexto, hay distintos formatos que suelen repetirse.

Una de las cuestiones que más llama la atención de los usuarios es todo lo relacionado a experiencias paranormales o inexplicables. Cada uno de los videos y relatos que involucren este tipo de hechos suelen destacarse.

Esto fue lo que ocurrió con las imágenes que compartió la usuaria de TikTok @jimenaconjota. En su cuenta, mostró la extraña figura que vio a su espalda en el video que capturó. “Grabando en la montaña cuando de repente... ¿Alguien más lo vio?”, escribió sobre las imágenes.

El video viral donde apareció una presencia paranormal

La grabación dura 11 segundos y deja ver a Jimena mientras valoraba las cualidades del lugar en el que estaba. Lógicamente, después del extraño descubrimiento el video no se publicó con su propósito original, sino que fue compartido para exhibir esta llamativa experiencia.

En el séptimo segundo del contenido, se observa una figura de color rojo que pasa rápidamente detrás. Aunque en un primer golpe de vista puede pasar desapercibido, si se presta atención a ese momento es fácil distinguir la figura. Aunque no se llega a divisar con nitidez, parece ser una persona que mira a cámara desde lejos.

Ante esto, muchos usuarios se mostraron incrédulos frente a la hipótesis de una experiencia paranormal y afirmaron que se trataba simplemente de un hombre que pasó por el lugar. Sin embargo, la usuaria aseguró que solo ella y sus amigas estaban en el lugar. En esa misma línea, explicó que por las características del sendero sería prácticamente imposible que alguien camine en esa dirección.

A partir de la repercusión que tuvieron las imágenes, luego publicó otro video en el que grabó más sobre el lugar: “Les muestro lo que fue el bosque donde apareció esta sombra”. A continuación definió lo que cree que fue la presencia y comentó sus sensaciones. “Esta persona (es) de otra dimensión, de otra frecuencia. Elijo creer. No me asustó, no me causó miedo y no lo vi. No tenía idea. Yo miraba el celular como desconcertada porque venía bajando y ya estaba cansada”, explicó.

La explicación de la usuaria sobre la presencia paranormal que se observó en su video

Con respecto al lugar, recomendó a sus seguidores que visiten el bosque y que vean con sus propios ojos si hay algo rojo como lo que se ve en el video. “Es un rojo muy intenso. Parece hasta una señora antigua”, concluyó con respecto al aspecto de la presencia.

Horas atrás, Jimena Barón también relató una situación paranormal. En esa ocasión, la cantante sintió que alguien le tocó los hombres y cuando se dio vuelta no había nadie. En el video de una cámara de seguridad, parece percibirse una mano.

LA NACION