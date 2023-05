Se encontró con una celebridad en el avión pero no supo quién era hasta que sus seguidores se lo dijeron

escuchar

Una mujer estadounidense se volvió viral en TikTok luego de publicar un video en el que preguntaba quién era el hombre que estaba a un lado de ella en el avión. Al parecer, había compartido todo el vuelo con un sujeto “amable”, pero no entendía por qué la gente lo saludaba ‘como si fuera famoso’. Se llevó una sorpresa cuando sus seguidores comenzaron a etiquetar al actor mexicano Eugenio Derbez, y se enteró de que era él.

“¿Alguien puede decirme quién es este hombre? Porque la gente sigue tomándose fotos con él y yo tengo demasiado miedo de preguntarle quién es”, fue la descripción con la que @_paigecraig publicó su clip. En las imágenes, Derbez, quien formó parte del elenco de Coda, ganadora del Oscar a la Mejor Película en 2022, está a su lado, sumergido en la lectura. “Habla español y es un hombre muy agradable”, dice la chica. La grabación dura tan solo ocho segundos, pero la comunidad virtual no necesitó más para reaccionar en los comentarios.

Una mujer se encontró a Eugenio Derbez en un vuelo y no lo reconoció

Hasta el momento, el clip acumula 29,3 millones de reproducciones y todo tipo de opiniones por parte de los usuarios: “Él no solo es famoso en México, sino en toda Latinoamérica. Yo soy dominicana y es mi actor favorito”; “¿Cómo no vas a saber?”; “Dile que lo amabaste en La familia P. Luche”; “Es como el Jim Carey mexicano”, escribieron en los comentarios.

¿Quién es Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más conocidos, no solo en su país sino en el resto de América del Sur y también en Estados Unidos, donde ganó una gran notoriedad en 2022 gracias a su papel como el profesor de música de la película Coda. Derbez incursionó en la televisión desde su juventud y después se mudó a Hollywood, donde ha actuado en diferentes films y ha producido otros.

El caso con la tiktoker no es la primera vez que le sucede algo referente a su identidad. En otras ocasiones, él mismo ha asegurado que los estadounidenses no saben pronunciar su nombre.

En un video publicado en su cuenta de Facebook contó que, cuando protagonizó Milagros del cielo (2016), junto con Jennifer Garner, nadie sabía decir Eugenio: “Para los americanos pronunciar mi nombre es un problema, porque en inglés no existe el ‘eu’... Entonces, me da mucha risa cómo cada quien tiene su versión de mi nombre. Me ponen el nombre que sea menos Eugenio, no hay manera de que lo logren”, aseguró.

Eugenio Derbez se alejó de las pantallas por un terrible accidente

En agosto de 2022, la esposa del histrión, Alessandra Rosaldo, emitió un comunicado para anunciar que el protagonista de la famosa serie mexicana La Familia P. Luche había tenido un accidente que le había perjudicado seriamente un hombro. Posteriormente, se supo que Derbez jugaba con un aparato de realidad virtual junto con su hijo, Vadhir, cuando se cayó sobre su propio brazo.

Así luce una de las placas que tiene Eugenio Derbez en su hombro @ederbez/Instagram

El percance derivó en 15 fracturas, por lo cual se sometió a una extensa cirugía de reconstrucción en la que fue necesario colocarle 20 tornillos. Así lo contó él mismo en un vivo en su cuenta de Instagram, donde también anunció que se retiraría por un tiempo. Además del estricto reposo médico, comentó, necesitaría rehabilitación para poder volver a mover el brazo. En los últimos meses, retomó sus actividades de forma paulatina. Recientemente estrenó una nueva temporada de su reality show De viaje con los Derbez.

