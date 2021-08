Amamanta a su hijo de 4 años y le hace frente a las críticas que recibe: “No es mi problema lo que piensen”

Los primeros siete días de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, para impulsar e informar sobre los beneficios de dar el pecho a los lactantes. Como parte de este evento en las redes sociales se promueve la publicación de fotos e historias vinculadas al tema, como la de Beccy Ashe, que amamanta a su hijo de cuatro años y, más allá de las críticas que recibe de los usuarios, afirma que “todas (las madres) deberían hacerlo”.

La mujer, de 35 años, de Mossley Hill, Inglaterra, habló con Liverpool Echo y aseguró que le importan “un bledo” los comentarios negativos que recibe por haber decidido extender la lactancia de sus hijos en relación con lo socialmente establecido. También reveló que amamantó a su hija Daisy hasta los cinco años.

“La presión social es la única razón por la que más mujeres no hacen lo mismo”, afirmó Ashe, quien le da el pecho a Tobías dos veces al día, por la mañana y por la noche. Sin embargo, si el niño le pide más se lo niega para enseñarle sobre “autonomía corporal”.

Ache aseguró que tomó la decisión de seguir dándole el pecho a sus hijos a medida que crecían debido al vínculo emocional y la cercanía que la lactancia materna posibilita. A su vez, destacó el valor nutricional añadido y los beneficios para la salud que tiene la leche materna. Y, en tiempos de pandemia, cabe resaltar que en personas vacunadas se vuelve un transmisor de anticuerpos, según consignó Unicef.

Beccy Ashe amamantó en simultáneo a su hija Daisy, hasta los cinco años, y a Tobías, que tiene cuatro y continúa tomando leche materna Gentileza Liverpool Echo

“Mi hijo Tobías, que tiene cuatro años, sigue tomando el pecho. Desde que empezó a ir a la guardería hace seis meses, solo toma el pecho por la mañana y por la noche. Con la guardería es una forma estupenda de establecer un vínculo y reconectar al final del día”, declaró la mujer.

Y agregó: “Es muy reconfortante, es nutritivo y alivia el dolor. Es algo más que darles de comer. Los beneficios para la madre también son grandes. Cuanto más tiempo se da el pecho, también se reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer”, información que está avalada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además de integrar grupos para madres y bebés, Ashe se convirtió en mentora de Liverpool Bambis, un servicio que brinda información y apoyo a las familias con lactantes.

El proceso de destete respetuoso

La mujer tuvo momentos en que le dio el pecho en simultáneo a sus dos hijos. Y explicó al medio británico cómo hizo para llevar adelante el destete respetuoso en una niña de cinco años. Según su testimonio, lo hizo mediante “un lento proceso de decirle que no, que ella como madre no quería hacerlo y que no era el momento adecuado”.

Poco a poco, Ashe contó que Daisy dejó de pedirle. Y admitió: “Lo más probable es que haga lo mismo con su hijo cuando crezca”.

Sobre Tobías, aclaró que no toma pecho a libre demanda, sino que cuando pide más fuera de los dos momentos establecidos ella se niega. “Es una lección para él en cuanto a la enseñanza de la autonomía del cuerpo, en el sentido de que este es mi cuerpo y yo puedo decir lo que pasa con él”, indicó.

El Ministerio de Salud de la Nación, en sintonía con la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, momento en que comienza la introducción de los primeros alimentos. Y sugiere mantenerla hasta los dos años o más.

En el Reino Unido, las mujeres pueden dar el pecho durante todo el tiempo que ellas y su hijo quieran, y el Servicio Nacional de Salud (NHS) tampoco pone fecha límite a la lactancia. Sin embargo, la continuidad de la misma también depende de las políticas públicas que la fomentan y apoyan a la madre en este proceso: asistencia económica, licencias extendidas, guarderías en las empresas, lactarios, entre otras.

Beccy Ashe reveló que le amamantó a su hija mayor hasta los cinco años y que piensa volver a repetir la experiencia con el menor Gentileza Liverpool Echo

Ashe sostuvo que muchas madres dejan de dar el pecho antes de lo que desean debido a la “presión de los compañeros” y a lo que se considera la “norma social”. Por eso, ella trabaja para empoderar a las madres y divulgar los beneficios que tiene la lactancia materna, para animarlas a que puedan tomar sus propias decisiones. “Si quieren hacer preguntas, estaré encantada de responderlas; está bien ser curioso y hacer preguntas”, resaltó.

Su reacción frente a las críticas

Beccy Ashe está muy segura de su decisión, por lo que lo que le digan los demás no le importa. La mujer reconoció: “Nunca me enfrenté a ninguna negatividad ni a ningún juicio y, sinceramente, me importa un bledo lo que los demás piensen de mí, no es mi problema lo que piensen”.

Asimismo, la mujer ponderó que siempre defenderá que las mujeres puedan dar el pecho durante todo el tiempo que ellas quieren.

Una de las actrices argentinas que enfrentó críticas por haber decidido extender la lactancia de su hijo hasta los tres años fue Juana Repetto. En noviembre del 2018 incluso cruzó a una seguidora de Instagram que arremetió contra ella por haber publicado una foto amamantando a Toribio en el baño.

No siempre es fácil

Más allá de ser una fiel defensora de la lactancia materna, Ashe reconoce que no siempre es fácil lograr que el bebé se prenda al pecho y que pueden darse varias dificultades en el proceso. “Te dicen ‘acá está tu bebé', que lo pongas en el pecho, pero la gente no se da cuenta de que es un viaje de aprendizaje para la mamá y el bebé”.

Para la experta en el tema, la lactancia es un proceso similar al que ocurre cuando el niño aprende a caminar, “tiene que aprender a prenderse bien y alimentarse de forma eficaz”.

También contó experiencias con médicos y parteras que les dicen a las madres que dejen de intentar y le den leche artificial a sus hijos. “Eso es muy descorazonador porque se sienten fracasadas como madres y como si tuvieran que proporcionar esta nutrición a su bebé”, resaltó.

Beccy Ashe se convirtió en mentora de Liverpool Bambis, un servicio que brinda información y apoyo a las familias con lactantes Gentileza Liverpool Echo

A través de Bambis, Ashe aseguró haber apoyado a miles de madres en su camino hacia la lactancia materna. “Poder ayudar a otras madres fue increíble y compartir historias similares con otras personas. Todo el mundo tiene días buenos y malos, y saber que todo el mundo tiene días malos como vos, pero que luego mejora”, señaló.

Y cerró: “Mi consejo para las madres primerizas es que acudan a todos los sistemas de apoyo que puedan encontrar, hay grupos de Facebook y muchos sitios web en Internet. Nunca tengan miedo de hacer cualquier pregunta, por muy tonta que crean que es. Y nunca se rindan en un mal día, porque el siguiente puede ser mucho mejor”.

LA NACION