Una modelo denunció que fue expulsada de un gimnasio por sacarse fotos sensuales y tomó una tajante decisión

Shirls Larson es una modelo estadounidense que incentiva a sus admiradores al cuidado de su cuerpo y la actividad física. La joven residente de Michigan también tiene su propia cuenta de OnlyFans y fue noticia en los últimos meses tras revelarle a sus seguidores que fue expulsada del gimnasio al que estaba inscrita desde hacía seis años.

Según lo que dijo, le expresaron que tenía que buscar otro sitio de entrenamiento porque le prohibirían la entrada. El problema habrían sido las “fotos subidas de tono” que publicaba dentro de las instalaciones.

La joven solía publicar sus rutinas de ejercicio en Instagram Foto: Instagram: @shortyshirls

”Fui echada del gimnasio de mi pequeña ciudad, de la que fui miembro durante seis años, por tomarme ‘fotos de mal gusto’ y subirlas a mi Instagram. Esta soy yo en mi nuevo gimnasio pasando la página”, expresó en su cuenta de Twitter. El texto fue acompañado por una imagen en la que aparece en un nuevo establecimiento con un atuendo con una remera y pantalones largos.

Su caso no es el único. Hace unas semanas, una modelo brasileña denunció en su cuenta de Instagram que fue retirada de un supermercado de Estados Unidos por ser miembro de OnlyFans. El hecho ocurrió en Miami. Iara Ferreira habría ingresado a la tienda y minutos después se le acercó un trabajador a pedirle que se fuera. Según relató, uno de los hombres presentes la reconoció y pidió que fuera expulsada.

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacaron del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, todos los días, y nunca pasé por eso”, relató la mujer en declaraciones al diario Daily Star. El argumento del empleado era que deseaban evitar que grabara un video erótico en público.

Para Ferreira, esta suposición era discriminatoria y la despojó de sus derechos como ciudadana. ”El empleado me acusó de algo que no hice. Para mí es un prejuicio solo porque soy hoy. He grabado en público, pero siempre de forma discreta, sin avergonzar a otras personas”, indicó. La joven, que vive en los Estados Unidos desde hace años, manifestó estar cansada de las insinuaciones y comentarios que recibe en las calles.

Iara Ferreira denunció que fue echada de un supermercado Foto: Instagram: @iaraferreira

La luchadora de MMA que abrió su OnlyFans y sorprendió

Lucero “Loba” Acosta es una promesa mexicana de las MMA, nació en Tijuana, Baja California, y actualmente tiene 27 años. Esta disciplina la quiso practicar primero como una forma de defensa personal, tras ser víctima de violencia doméstica por parte de su exesposo.

Su ascenso fue rápido, dado que en 2018 comenzó a entrenar profesionalmente y en 2019 hizo su gran debut en el Combate de Reinas, una cartelera que ahora se conoce como Combate Global. “En seis meses, me brinqué a lo profesional porque no había peleas para mí”, recordó en una entrevista.

Lucero Acosta, la peleadora mexicana que incursionó en OnlyFans @loba_acosta_

Ahora, combina sus días en el gimnasio con su cuenta de OnlyFans. Curiosamente, su apodo de “Loba” surgió de su manera de pelear. La compañía a la que pertenece la describió como “agresiva”. “Es como poner a un lobo en una jaula, le ponés la presa y va a atacar”, aseveró.

El Tiempo (Colombia)