Bill Gates hizo cerrar un restaurante para él solo y lo que ordenó enfureció al chef

escuchar

Cada vez que Bill Gates emite opinión sobre algún tema, sus dichos resuenan en todas partes del mundo y muchas veces son foco de críticas. Lo mismo sucede cuando irrumpe en algún evento o en algún espacio frecuentado por cualquier mortal. Días atrás, un reconocido chef español recordó el mal momento que vivió en su restaurante cuando tuvo como comensal al magnate y reveló cuál fue el peculiar pedido que hizo y que dejó a todos atónitos.

El empresario norteamericano de 67 años fue el protagonista de una historia que no lo dejó del todo bien parado ante los ojos del público y quien lo reveló fue Jordi Cruz Mas. Se trata de un famoso chef despañol a cargo del restaurante ABaC ubicado en Barcelona. Asimismo, ganó gran reconocimiento por ser uno de los jurados de la edición española de MasterChef.

Bill Gates tuvo un cuestionable gesto cuando asistió a un restaurante de Barcelona y enfureció a todos (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo)

En su paso por el programa de televisión de España, Planeta Calleja el joven chef se sinceró con su conductor, Jesús Calleja, y habló de sus experiencias en la gastronomía. Ante la consulta de si tenía alguna anécdota sobre su trabajo en el restaurante, o de alguien que haya “flipado con la comida” o si recibió halago por sus preparaciones, respondió que sí, que eso le sucedía todos los días. Ante el pedido de dar algún ejemplo, él cambió un poco el foco e hizo una inesperada revelación.

“Te lo voy a contar al contrario. Hay gente que tiene guita, que están un poco hartos de todo y lo valoran menos”, arrancó y sin vueltas, contó: “Hace un tiempo vino Bill Gates al restaurante, con sus 25 escoltas. Bill cerró el restaurante solo para él. Le teníamos preparado lo más grande para comer ¿Y sabes qué hizo Bill? Se pidió un refresco, una Coca - Cola light y se fue”.

El gesto que tuvo Bill Gates en un restaurante español que molestó a todos (Video: Planeta Calleja)

Cruz y Calleja estaban recostados boca abajo sobre una gran roca ubicada a varios metros del suelo, con una impactante vista y en pleno contacto con la naturaleza. Ante su inesperada revelación, el gastronómico de 44 años, reflexionó sobre la actitud que tuvo Gates cuando fue comensal en su restaurante y cuestionó: “¿Tú crees que tienes que cerrar un sitio bonito para venir y tomarte un refresco de cola?”.

Jordi Cruz, el reconocido chef español, recordó su mala experiencia cuando Bill Gates asistió a su restaurante y el pedido que hizo Instagram @jordicruzoficial

“Me dejas helado”, lanzó el entrevistador, quien lo escuchaba con atención. “¿No probó nada de la gastronomía?”, quiso saber. Cruz, quien momentos antes reveló que no solo cerraron el restaurante que tiene tres estrellas Michelin, a pedido de Gates, sino que también hicieron varias preparaciones para agasajarlo, respondió con un contundente “cero”.

Si bien el creador de Microsoft no degustó ninguno de los platos del menú, sí ordenó una gaseosa de la reconocida marca. Esta elección no fue casual, puesto que en Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates, el documental que se estrenó el Netflix en 2019, los fanáticos se llevaron una gran sorpresa al descubrir que, sin importar a donde fuera, siempre acumulaba a su alrededor latas de la bebida. Incluso, años atrás, el empresario comentó en uno de sus blogs: “En cuanto llego a la oficina suelo abrir una lata de Coca-Cola Light. A lo largo del día, me bebo tres o cuatro”.

LA NACION