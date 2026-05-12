Boris Cyrulnik, psiquiatra: “A los 60, el cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación”
El profesional francés se adentró en una etapa de la longevidad y cómo el cuerpo empieza a sufrir el desgaste
- 2 minutos de lectura'
El neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik dejó precisiones acerca de cómo se maneja el cuerpo en la tercera edad. Según su diagnóstico, las personas, a los 60 años, deben reconfigurar su manera de pensar y actuar. “Las certezas que nos han sostenido toda la vida empiezan a resquebrajarse”, explicó el francés en diálogo con Mens Health.
“A los 60, ya no podemos engañarnos. El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación”, destacó, contundente, en señal de alerta. De esta manera, Cyrulnik fue tajante sobre el diagnóstico de la longevidad, una etapa de la vida donde los cuidados deben ser más intensivos, como así también las decisiones deben ser más estudiadas y certeras.
Dentro de su exhaustivo análisis, el neurólogo francés señaló que el tiempo es un gran aliado, aunque “algunas heridas tardan décadas en cicatrizar”. Según él, quienes hayan aprendido a convivir con estas heridas podrán llegar a los 60 con una solidez mental que los destacarán de otros que, en cambio, no pudieron superar los traumas del pasado.
Otro punto a tener en cuenta es cómo se ejercitó el cuerpo durante el tiempo. Estudios de prestigiosos médicos y universidades coincidieron sobre la naturaleza del deporte y cómo el cuerpo recibe positivamente esas señales para fortalecer el aparato neurocognitivo.
Sobre este concepto, el médico Patricio Ochoa, especialista en longevidad, unió al ejercicio físico con la resiliencia: “El músculo tiene memoria. Si lo trabajaste de joven, te ayudará a recuperarte antes. Pero si lo abandonás por completo, el cuerpo responde con fatiga, desánimo y rigidez".
“Mientras más movemos el cuerpo y respetamos su recuperación, más capaces somos de gestionar el estrés y de responder a la vida con calma”, cerró el especialista, quien se unió al concepto inicial de Boris Cyrulnik
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Longevidad
Annie Coleman. La experta en longevidad de la Universidad de Stanford explica cómo reinventarse después del retiro
"Revoltosas". Tienen 89 y 87 años, cocinan en un horno de seis siglos y lograron revivir su panadería con un talento único
Longevidad. El secreto de Emma Morano: la dieta estricta y el “truco” que la llevaron a vivir 117 años
- 1
Renunció a un buen trabajo, salió a recorrer el mundo y hoy lo cuestiona: “¿Qué cambia realmente con este tipo de viajes?"
- 2
Llega el MSC Seaview: una experiencia completamente nueva, por primera vez con embarque en Argentina
- 3
A qué edad envejece un gato
- 4
Fue productor de televisión, cocinaba para amigos y una noche, un local destruido lo flechó: “La esquina me pareció perfecta para restaurante”