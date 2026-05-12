Boris Cyrulnik, psiquiatra: “A los 60, el cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación”

El neurólogo y psiquiatra Boris Cyrulnik dejó precisiones acerca de cómo se maneja el cuerpo en la tercera edad. Según su diagnóstico, las personas, a los 60 años, deben reconfigurar su manera de pensar y actuar. “Las certezas que nos han sostenido toda la vida empiezan a resquebrajarse”, explicó el francés en diálogo con Mens Health.

“A los 60, ya no podemos engañarnos. El cuerpo, la memoria y las emociones hablan juntos sin vacilación”, destacó, contundente, en señal de alerta. De esta manera, Cyrulnik fue tajante sobre el diagnóstico de la longevidad, una etapa de la vida donde los cuidados deben ser más intensivos, como así también las decisiones deben ser más estudiadas y certeras.

El ejercicio físico sirve para combatir la longevidad crónica Freepik

Dentro de su exhaustivo análisis, el neurólogo francés señaló que el tiempo es un gran aliado, aunque “algunas heridas tardan décadas en cicatrizar”. Según él, quienes hayan aprendido a convivir con estas heridas podrán llegar a los 60 con una solidez mental que los destacarán de otros que, en cambio, no pudieron superar los traumas del pasado.

Otro punto a tener en cuenta es cómo se ejercitó el cuerpo durante el tiempo. Estudios de prestigiosos médicos y universidades coincidieron sobre la naturaleza del deporte y cómo el cuerpo recibe positivamente esas señales para fortalecer el aparato neurocognitivo.

Patricio Ochoa, experto en longevidad, habló sobre la importancia de fortalecer el músculo para mantener la mente sana

Sobre este concepto, el médico Patricio Ochoa, especialista en longevidad, unió al ejercicio físico con la resiliencia: “El músculo tiene memoria. Si lo trabajaste de joven, te ayudará a recuperarte antes. Pero si lo abandonás por completo, el cuerpo responde con fatiga, desánimo y rigidez".

“Mientras más movemos el cuerpo y respetamos su recuperación, más capaces somos de gestionar el estrés y de responder a la vida con calma”, cerró el especialista, quien se unió al concepto inicial de Boris Cyrulnik