Borró todas las fotos que sacó en una boda porque no le ofrecieron ni un vaso de agua

Un hombre que trabajó como fotógrafo en una boda tomó una radical decisión. Luego de que, en la ceremonia, los organizadores le impidieran tomarse un breve descanso y no le ofrecieran ni un vaso de agua, el responsable de registrar toda la fiesta decidió eliminar todos los archivos que había producido. En un extenso posteo que se convirtió en viral, el protagonista de esta historia explicó sus razones.

La historia se popularizó a través de Reddit. Un hombre identificado en la red social como Icy-Reserve6995 relató una desagradable experiencia que tuvo en la fiesta de un par de amigos que se casaron. Es que, en principio, el hombre estaba invitado a la celebración, pero los novios le pidieron que oficie de fotógrafo, a pesar de no tener ninguna experiencia en ese oficio. A cambio, la pareja le ofreció 250 dólares, una cifra muy por debajo de lo que se suele cobrar este tipo de servicios.

Todo estaba dado para que fuera una noche especial. La pareja estaba lista para su celebración y el hombre -que es peluquero, pero devino en fotógrafo por una noche- había tenido el gesto de encargarse del registro de la boda por una cifra muy baja. Sin embargo, el hombre no la pasó nada bien: durante toda la tarde debió correr de aquí para allá sin descanso y no pudo cenar ni beber nada en toda la noche.

Un fotógrafo de bodas amateur se quejó del maltrato que recibió durante un casamiento

“Comencé alrededor de las 11 de la mañana y debía terminar alrededor de las siete y media de la tarde”, contó. Durante las primeras horas, cumplió con lo pautado: persiguió a la novia por todos lados, tomó fotos de la ceremonia, registró los discursos y cada momento relevante de la fiesta. Pero, en la tarde, se acercó a pedir un vaso de agua al bar y se enteró de que no había servicio de bebidas.

“Alrededor de las 5 de la tarde, se sirvió la comida y me dijeron que no podía comer porque necesitaba estar atento a las fotos; de hecho, no me apartaron un lugar en ninguna mesa”, escribió el hombre en Reddit. “Me estoy cansando y en este punto me arrepiento un poco de haber hecho esto por casi nada. También hace un calor increíble: el lugar está en una legión de veteranos y está como a 43 grados y no hay aire acondicionado”.

Después, contó que, cuando le pidió permiso al novio para tomarse un descanso de 20 minutos y comer, el recién casado tuvo la peor reacción y le respondió que debía prestar atención a la fotos o podía irse sin cobrar ni un dólar.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí, así que borré todas las fotos frente a él y me marché diciendo que ya no soy su fotógrafo”, escribió el peluquero en la red social. “Honestamente en ese momento habría pagado 250 dólares solo por un vaso de agua fría y un lugar para sentarme durante cinco minutos”, sumó.

Su historia causó un gran revuelo en la red social. La mayoría de los comentarios respaldó la decisión del fotógrafo eventual y señalaron que la pareja había abusado de su confianza y buena voluntad.