“Brilloso y pesado”: una pareja encontró una joya valuada en miles de dólares en su comida de aniversario

Lo que pensaron como una noche especial se convirtió, sin imaginarlo, en una anécdota que contarán siempre. Todo ocurrió en Nueva Jersey, Estados Unidos, cuando una pareja decidió festejar su aniversario con en un restaurante pero se llevó una gran sorpresa al encontrar una valiosa joya en su plato.

Maria y Michael Spressler visitaron el lujoso restaurante The Lobster House, en Cape May, para festejar sus 34 años de casados, una costumbre que tienen desde 1987. Luego de pedir un plato de almejas, Michael se dio cuenta de que en una de ellas se podía observar algo brilloso. “Cuando lo recogí con el tenedor parecía un poco pesado, pero no pensé en nada. Comencé a comerlo y sentí algo duro en la boca. Pensé que uno de mis dientes se había roto”, le confesó el hombre a KYW-TV . “Fue algo emocionante”, agregó Maria. Era, ni más ni menos, que una perla.

La increíble joya fue encontrada dentro de una almeja.

Expertos aseguran que la perla de 8,8 milímetros podría valer miles de dólares, aunque la pareja decidió no venderla por el momento. “Me gustaría tenerla incrustada en una bonita pieza de joyería, tal vez una sirena o algo náutico. Es un hermoso recuerdo de un día muy especial”, aseguró la mujer. Por su parte, el lujoso restaurante se expresó por el insólito momento. “Ambas, las ostras y las almejas, producen perlas. Es la reacción del bivalvo a los escombros o la arena”, explicaron. “Trabajo en el lugar hace unos 10 años y nunca escuché que alguien haya encontrado una perla en una de nuestras ostras o almejas”, dijo Sarah Stadnica, empleada del lugar.

Los Spressler no son los primeros en encontrarse con una joya de este tipo: en 2019, Anton Schermer mordió una pequeña perla mientras comía en el restaurante Stern and Bow en Closter, condado de Bergen. En 2018, Kristin Pulaski encontró una dentro de una ostra en Maison Premiere en Brooklyn, y Rick Antosh descubrió una perla mientras cenaba en Grand Central Oyster Bar & Restaurant en la ciudad de Nueva York.

“Le sucede a la gente con más frecuencia de lo que piensas”, aseguró Josh Bedea, quien pela ostras y almejas para los restaurantes de Tide Table Group, en el sur del condado de Ocean, y ha encontrado muchas perlas, pequeñas y grandes, a lo largo de los años. “Realmente solo encontré unas pocas en ostras. He encontrado muchas, muchas más en almejas”, explicó. “También encontré bonitas perlas en almejas que salieron de Barnegat Bay”, dijo, y agregó que las perlas naturales no siempre son redondas o perfectas. “La mayoría de las veces, son bastante grumosas”.