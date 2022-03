Santi Maratea cambió una compra personal de lujo por un viaje a Corrientes en un jet privado

Santiago Maratea informó a través de sus redes sociales que esta vez no recolectará dinero para comprarse algo de lujo, sino que utilizará la plata para viajar a Corrientes en un jet privado. Luego de cada colecta solidaria, el influencer suele “pasar la gorra” entre sus más de 3 millones de seguidores para comprarse algún artículo de marca. Sin embargo, en esta oportunidad Maratea decidió que va a invertir todo el dinero que pueda reunir para otro propósito.

“Al final no voy a pasar la gorra para comprarme algo de Gucci/Adidas, quiero juntar plata para ir a Corrientes en un Jet privado”, anunció a través de Twitter. Luego, en sus historias de Instagram, Maratea explicó el motivo de su decisión y se defendió de las críticas.

Santiago Maratea anunció su decisión a través de un tuit (Foto: Twitter)

“Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes y se está por enterar por primera vez que yo, cada vez que termino una colecta, paso la gorra, mi rey. Paso la gorrita, sí, una colaboración”, explicó el influencer y agregó: “Siempre pido plata para una cartera Louis Vuitton, para un buzo de Gucci, para algo así. Y esta vez, si bien Gucci y Adidas sacaron una colección en conjunto, y está zarpada, dije: ‘Me voy a ir a Corrientes pero en un jet privado’”.

Maratea dijo que defiende mucho “la idea de que el que ayuda no tiene por qué ser pobre” y señaló que, para él, el dinero es un poder. “La plata en este mundo es un poder e instalar la idea de que el bondadoso, el empático, tiene que ser pobre es que el bondadoso, el empático, no tiene que tener poder. Y me lo paso por los hue... a eso”, reafirmó frente a la cámara de su celular.

Santi Maratea iba a hacer una colecta para una compra personal pero se arrepintió

También se quejó de aquellos que le dicen que debería ir de una forma más austera a la provincia que vivió una de las tragedias más devastadoras de su historia. “‘Ay no, Santi, deberías ir a Corrientes a dedo’. O sea, dejé dos semanas mi vida de lado para ayudar con Corrientes, ¿y me querés mandar a dedo, hijo de p...? No, ni en primera clase te lo acepto. Jet privado y con baño, por favor”, remarcó Maratea.

Además, aseguró que nadie tiene la obligación de colaborar en esta nueva colecta. “El que no quiere, no pone”, sostuvo. Y aseguró: “No es que de todo lo que colecto para las causas me quedo con un uno por ciento para cobrar los servicios prestados. El que quiere pone, el que no quiere, no”, insistió.

El influencer detalló que para su nuevo objetivo está pidiendo una suma de 100 pesos, lo que, en su visión, es muy poco dinero. También aclaró que el pedido es para lo que lo conocen y entienden su “flash” y “lo bancan”.

“El que no quiere, no pone”, sostuvo Santi Maratea sobre su nueva colecta (Foto: Inés Aquer) Inés Auquer - Brando

“Yo no soy Teresa de Calcuta, yo no soy Gandhi, no me quieran hacer comer ese verso”, agregó y dijo que lo más “revolucionario” de sus colectas es la “transparencia” con la que se maneja, al mostrar a dónde se destina cada centavo de todo lo que reúne.