Calendario de abril 2026 para imprimir en papel

Las actividades diarias a lo largo de un mes requieren de tener presente diferentes fechas, eventos, cumpleaños, u otros compromisos que son más fáciles de visualizar si se cuenta con un diseño del calendario de abril 2026 para imprimir y tener a mano para consultar cuando haga falta.

Tener el calendario impreso del mes ayuda a destacar las fechas importantes Gemini

Más allá de la opciones digitales de calendarios y agendas, la alternativa de un calendario en papel sigue siendo muy útil para organizar la rutina de acuerdo a los sucesos más relevantes del mes que se deseen recordar.

Opciones de calendario de abril 2026 para imprimir

Una alternativa para imprimir el calendario de abril 2026

Un calendario para marcar los hechos destacados del mes

El calendario impreso de abril ofrece espacio para anotaciones breves

En cada día de abril se pueden anotar los eventos importantes

Otra alternativa para imprimir el calendario de abril 2026

Cuáles son los feriados de abril 2026

De acuerdo al calendario oficial de feriados, que proporciona la Jefatura de Gabinete, en abril hay dos feriados nacionales inamovibles.

En 2026, la Semana Santa tiene la particularidad de que el jueves santo, habitualmente día no laborable, coincide con el feriado del 2 de abril, que conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En tanto, el viernes 3 de abril está catalogado como feriado inamovible, por celebrarse el Viernes Santo, para la religión catolica.

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre