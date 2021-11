Camille Gottlieb, la hija menor de Estefanía de Mónaco, está cada vez más parecida a su abuela Grace Kelly

Camille Gottlieb, la hija menor de Estefanía de Mónaco, se robó todas las miradas en un reciente evento público. Es que, durante la jornada de celebraciones por el Día de Mónaco, la joven de 23 años presenció algunas actividades frente a una multitud de personas que no pudieron evitar notar el enorme parecido que guarda con su abuela, la destacada estrella de Hollywood Grace Kelly, que murió en1982.

Gottlieb asistió a las celebraciones con un delicado vestido negro con detalles en color dorado. Además, lució una elegante boina sobre su pelo suelto y un discreto maquillaje que destacó su rostro. Más allá de las facciones en común, el cabello rubio y los ojos azules de la joven recuerdan particularmente a Kelly en la película La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, filmada en 1954. Tal como puede verse en el retrato que Camille compartió en los últimos días en Instagram, el parecido con su abuela es contundente.

La nieta de Grace Kelly (Foto: Captura Instagram/@camillerosegottlieb)

Dado que los padres de Camille nunca se casaron, la joven no forma parte de la línea de sucesión en el Principado. De hecho, Jean-Raymond Gottlieb (su padre, que trabajaba como guardia de seguridad) ni siquiera aparece en el certificado de nacimiento de su hija. Por ahora, es la más desconocida de la generación Grimaldi: todavía elige mantener un perfil más bajo que el resto y busca pasar desapercibida cada vez que puede.

Nacida en 1998, Camilla se dedica a estudiar Comunicación en Niza y, a diferencia de sus primos naturales, siempre vivió con su mamá a pesar de ser fruto de una relación ilegítima.

Grace Kelly al volante, en una imagen de la película "Para atrapar al ladrón", de 1955, dirigida por Alfred Hitchcock. Un año después, se casó con el príncipe Rainiero III y se convirtió en Su Alteza Serenísima princesa Grace de Mónaco.

En 2016, Gottlieb habló con la prensa y se refirió a su día a día viviendo rodeada de miembros de la realeza. “Somos niños completamente normales”, señaló, frente a las críticas que recibió en aquel entonces por exhibir su lujoso estilo de vida en Instagram.

En ese sentido, agregó: “Me he encontrado con algunos comentarios muy crueles en foros, blogs y otros sitios. Sus insultos, comentarios y reflexiones son ridículos. (...) Se tiende a pensar que, cuando provienes de una familia principesca, la vida te ahorra todas las dificultades e incertidumbres, pero al final del día si me apetece publicar cualquier foto en Instagram, ¡voy a hacerlo! (...) Me da lo mismo ser la más linda o la más fea de mi familia y, sobre todo, me da lo mismo su opinión”.

Camille Gottlieb tiene 23 años (Foto: Captura Instagram/@camillerosegottlieb)

Camille Gottlieb, una vida de fortuna sin realeza

Según la constitución de Mónaco, los hijos que nacen fuera del matrimonio no figuran de la línea de sucesión al trono de príncipe. Por este motivo, ni Jazmín Grace, ni Alexander, ni tampoco Camille tienen derecho a títulos nobiliarios.

Camille Gottlieb es la hija menor de Carolina de Mónaco (Foto: Captura Instagram/@camillerosegottlieb)

De esta forma, ninguno de ellos logrará ocupar el cargo de soberanos del principado. De todos modos, los tres tienen asegurada una generosa herencia que forma parte de la extraordinaria fortuna de los Grimaldi y que supera los mil millones de dólares.