Carmen Barbieri disparó sin filtro sobre los cambios físicos de Wanda Nara

Al frente de su programa Mañanísma (Magazine), Carmen Barbieri opinó sobre los supuestos cambios estéticos en la cara de Wanda Nara y aseguró que está “irreconocible”.

“Wanda está irreconocible, no es la misma, mirá la cara. A mí me gusta más la Wanda de hoy, porque tiene la nariz más finita, que no sé qué se habrá hecho, capaz que es otro maquillaje”, empezó comentando la actriz. “Cuando se sonríe tiene otros dientes, más separados, otra boca tiene ahora. Hoy está mejor, ahí estamos viendo una nariz más chiquita, unos labios más grandes, a mí me gusta más ahí. Parece más joven y todo, tiene pómulos hechos, los tiene hinchados, está más linda”, concluyó Carmen.

Más adelante, la madre de Fede Bal, habló sobre cómo se la ve a Susana Giménez en una parte de la entrevista que le hizo hace algunos años a Wanda Nara mientras paseaban en auto por París. “Wanda está más alta que Susana con el asiento, hay que ponerle un almohadón a Susana abajo para estar a la par, es más, Susana es más alta que Wanda, Wanda no es muy alta. Susana está impecable”, opinó la conductora.

La salud de Carmen Barbieri que preocupó a todos

Tras bajarse de la obra de teatro que en el verano iba a protagonizar junto a su hijo Federico Bal, la capocómica fue objeto de diversas críticas por renunciar sobre la hora y dejar a todo un equipo sin trabajo. Esta mañana, la actriz y conductora volvió a ser noticia por no estar al mando de su programa Mañanísima por la pantalla de Ciudad Magazine; tras varias especulaciones que comenzaron a circular, Barbieri rompió el silencio y reveló que se encuentra aislada por síntomas de covid.

“Estoy en mi casa, atada con cadenas de barco porque no me dejan salir hasta no tener el resultado del covid. Tengo síntomas. No estuve con nadie que haya tenido o tenga covid, así que no tuve ningún contacto. Pero el fin de semana tuve fiebre de 37.5″, contó la protagonista mientras todo su equipo le mandaba muchas fuerzas.

Barbieri contrajo covid en enero de este año, durante el inicio de las grabaciones de MasterChef Celebrity 2. El 20 de enero fue ingresada en la clínica Zabala y pasó más de tres semanas luchando contra complicaciones respiratorias que fueron determinantes para decidir primero su traslado al sector de terapia intensiva, y luego que debía ser intubada e inducida a un estado de coma farmacológico. Además, contrajo una bacteria intrahospitalaria que complicó aún más su cuadro.