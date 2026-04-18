¿Cómo limpiar una olla antiadherente quemada y sin rayarla?

Cuando una olla antiadherente se quema, la reacción más común es frotar con fuerza hasta dejarla impecable.

Sin embargo, esto puede ser el peor enemigo del recubrimiento. En este tipo de superficies, conservar la capa antiadherente es más importante que eliminar cada mancha a cualquier costo.

Especialistas en cuidado del hogar coinciden en que la clave está en evitar la abrasión y optar por técnicas progresivas: remojo, calor moderado y herramientas no agresivas.

El uso de estropajos metálicos o fibras abrasivas puede provocar daños irreversibles. Una vez deteriorado el recubrimiento, los alimentos comenzarán a pegarse con mayor facilidad y la vida útil del utensilio se reducirá considerablemente.

Especialistas en cuidado del hogar coinciden en que la clave está en evitar la abrasión y optar por técnicas progresivas: remojo, calor moderado y herramientas no agresivas

Por eso, el proceso adecuado prioriza métodos suaves que actúan sobre los residuos sin comprometer la superficie.

Paso a paso para una limpieza segura

Dejar enfriar completamente

Antes de cualquier intervención, es fundamental permitir que la olla alcance temperatura ambiente. El contacto con agua fría mientras aún está caliente puede deformar el material y afectar el recubrimiento.

Remojo con agua caliente y jabón

Llene la olla con agua caliente (sin hervir) y añada unas gotas de jabón lavavajillas. Déjela reposar entre 20 y 30 minutos. Este paso ablanda los restos quemados y facilita su eliminación sin esfuerzo.

Aplicar calor suave si persisten los residuos

Si las manchas no ceden, coloque la olla al fuego con agua y un poco de vinagre blanco. Lleve a una ebullición suave durante cinco minutos. Esta combinación ayuda a despegar los restos adheridos sin necesidad de raspar.

Para manchas más resistentes, espolvoree una pequeña cantidad de bicarbonato y agregue unas gotas de agua hasta formar una pasta

Usar bicarbonato con precaución

Para manchas más resistentes, espolvoree una pequeña cantidad de bicarbonato y agregue unas gotas de agua hasta formar una pasta. Déjela actuar unos minutos. Es importante no frotar con fuerza: el efecto debe ser químico, no abrasivo.

Retirar con utensilios adecuados

Utilice espátulas de madera, silicona o plástico para desprender los residuos. Evite cualquier herramienta metálica. Los movimientos deben ser suaves y sin presión excesiva.

Finalizar con esponja blanda

Realice el lavado final con el lado suave de una esponja. Aclare con abundante agua y seque con un paño limpio. Si queda alguna mancha leve, es preferible repetir el proceso antes que recurrir a métodos agresivos.

Una limpieza eficaz en utensilios antiadherentes no depende de la fuerza, sino de la técnica. Darle tiempo al remojo y elegir herramientas adecuadas permite conservar el recubrimiento en buen estado y prolongar la vida útil de la olla.

Por Natalia Cárdenas Chaux