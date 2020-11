Claudia Villafañe, la mujer de perfil bajo que amó al indomable Diego Maradona

La mujer que acompañó a Diego desde 1977 y que no se dejó llevar por el dinero, la fama y las luces brillantes. Claudia cuidó a su ex esposo y a sus hijas incluso en el contexto de una turbulenta relación con él de drogas e infidelidades

Claudia Roxana Villafañe nació el 22 de enero de 1962. Hoy, con 58 años, en medio del primer éxito televisivo propio, cuando ella misma se había convertido en una verdadera celebrity y se había animado a dejar de lado el perfil bajo, llora la muerte de su ex marido quien la consideró, a pesar de todo, como la única mujer de su vida. Diego Maradona siempre habló de "Claudia y las nenas" como si fuesen parte de la familia entera de la Argentina.

Acerca de cómo se conocieron, en el libro Yo soy el Diego, de Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo, Diego contó: "Ya estaba instalado en la casita de la calle Argerich, con toda mi familia. Era una típica casa de barrio, propiedad horizontal. Nosotros vivíamos al fondo y adelante estaba la familia Villafañe: don Coco, taxista y fanático de Argentinos, doña Pochi, ama de casa, y la Claudia. Creo que nos empezamos a mirar desde el primer día, cuando me instalé ahí, en octubre del 76".

Pero el encuentro se dio a unas cuadras de la dirección que compartían y unos meses después de conocerse. El 28 de junio de 1977, en un baile del Social y Deportivo Parque, Diego pateó el penal. "Los dos sabíamos que nos espiábamos, así que apenas la cabeceé, aceptó. Justo, justo en el momento en que empezamos a bailar, meten el tema Yo te propongo, de Roberto Carlos. ¡Espectacular! Me ahorró todas las palabras, que justamente no me sobraban. A partir de ahí, de ese momento exacto, somos El Diego y La Claudia", citan los autores de Yo soy el Diego en el libro.

Claudia Villafañe y Diego Maradona tuvieron un casamiento a la altura del mito Fuente: Reuters

La conocimos como una chica humilde, silenciosa y de perfil bajísimo: una serie de características que con el tiempo se convirtieron en virtudes dentro del entorno de Diego Maradona y de la continua búsqueda de fama de quienes intentaron acompañarlo para sacarle rédito. Claudia no. Ella se casó para formar una familia y ser una buena ama de casa y compañera de su marido. Nunca la cegaron los titulares ni las fotos ni mucho menos el dinero.

Diez años después de convivir y con Dalma (que nació en el 87) y Giannina (del 89), presentes, se casaron en el Santísimo Sacramento e hicieron la pomposa fiesta en el Luna Park, un festejo mítico que se celebró el 7 de noviembre de 1989. Claudia llevó un vestido de la ascendente diseñadora argentina Elsa Serrano.

Claudia Villafañe sostuvo todo y lo acompañó hasta donde le dio el alma. Perito mercantil egresada de un colegio católico de Villa del Parque, cuando formalizaron se fueron a vivir a una de las mejores zonas de Villa Devoto y con la lógica del ascenso social se mudaron a la célebre dirección Segurola y Habana. Allí crecieron sus hijas Dalma y Giannina, las nenas, que hoy y siempre supieron, al menos desde afuera, manejar con equilibrio y justicia la relación entre sus padres con una Claudia tranquila y un Maradona siempre al borde.

El divorcio de Claudia Villafañe y Diego Maradona

Estando embarazada de Dalma se enteró de que Maradona se había convertido en padre de Diego Armando Maradona Junior, junto a la italiana Cristiana Sinagra. Luego también se enteró de la hija que tuvo resultado de una de sus tantas infidelidades: Jana. En 2003, Claudia terminó la relación y le pidió el divorcio a Diego después de catorce años de matrimonio. En el motivo que justificaba el pedido de ruptura ella puso "abandono del hogar desde el 1998".

A partir de ese momento, Claudia se dedicó a ser el ama de casa que siempre había querido. Fue la mejor madre y continuó siendo una buena compañera para Diego aunque desde otro lugar. Desde hace quince años se dedica a la organización de eventos. El primero que coordinó sin saber que a eso iba a dedicarse fue el cumpleaños de quince de Dalma en la cancha de Boca.

Lamentablemente, en 2015 Maradona la demandó por fraude, estafa y malversación de patrimonio. No llegó a pedirle perdón pero ella siempre lo quiso y nunca lo abandonó.En MasterChef se vuelve a revelar su perfil bajo. Una personalidad tranquila alejada de las polémicas, acusaciones y cuestiones judiciales que la rodean. Desde hace siete años está de novia con Jorge Taiana.