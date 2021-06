Compró dos mesas de luz y encontró una nota impactante en un cajón

Valencia Vibing vive en San Diego, California, y en los últimos día recurrió a su cuenta de TikTok para compartir algo insólito que le ocurrió. La usuaria relató qué sucedió con un par de mesas de luz que compró en una feria con fines benéficos y su video se volvió viral.

Teléfono en mano, Valencia Vibing comenzó a explicar la inusual situación que le tocó vivir. En los días previos a la grabación del video, compró dos mesas de luz en un evento de caridad organizado por Goodwill, una ONG que recibe donaciones de ropa y muebles. Algo envejecidas, solo pagó 12 dólares por cada una y se las llevó a su casa.

Una vez en su hogar, se dispuso a verificar que las bisagras funcionaran bien y el estado de las correderas de los cajones. Y en esa verificación encontró algo que la sorprendió. “Me acaba de ocurrir algo muy extraño. No lo estoy inventando y no me interesa la cantidad de comentarios diciendo que es todo mentira”, relata en el comienzo de su video de TikTok.

Acto seguido, la mujer enfocó con su teléfono celular una de la mesas de luz y mostró un papel como del tamaño de una hoja de computadora. Pero lo curioso fue lo que había escrito en él.

Compró una mesa de luz y una nota la dejó atónita

“Me puse a vaciar los cajones, como hago siempre y me encontré este papel. Dice ‘el número de teléfono de la casa de Carly y el número del celular de mamá'. Es el número de celular de mi mamá y un viejo número de una casa en la que vivimos hace 20 o 15 años. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda?”, reveló.

Valencia explicó que la tal Carly mencionada en la nota es su hermana y reiteró que no han tenido teléfono fijo en su casa hace más de dos décadas. Ambos datos la llevaron a pensar que la mesa de luz pudo haber sido propiedad de alguna compañera de colegio o una amiga de una hermana menor.

