Cuáles son las frutas recomendadas por los médicos para combatir la inflamación

En los últimos años, el cuidado del sistema digestivo pasó a ocupar un rol clave dentro de la alimentación diaria, impulsando el interés por los alimentos funcionales y una mirada más integral del bienestar. En este escenario, la inflamación crónica se posiciona como una problemática de alcance global, asociada a enfermedades cardíacas, distintos tipos de cáncer y el deterioro cognitivo, lo que llevó a que cada vez más personas busquen alternativas naturales para prevenirla. En esa línea, especialistas dieron a conocer cuáles son las frutas más recomendadas para ayudar a combatir este proceso desde la alimentación.

De acuerdo con el portal estadounidense TODAY y la Organización Mundial de la Salud, la alimentación cumple un rol fundamental en el cuidado del organismo, y ciertas frutas pueden aportar beneficios comparables a los de algunos fármacos antiinflamatorios. En esa misma línea, y según recomendaciones difundidas por Harvard T.H. Chan School of Public Health, distintos especialistas y estudios internacionales coinciden en priorizar el consumo de frutas con propiedades específicas para combatir la inflamación.

Una por una, las frutas con mayor poder antiinflamatorio

Los expertos recomiendan incorporar opciones naturales para mejorar la salud diaria Freepik

De acuerdo con distintas investigaciones y recomendaciones de organismos internacionales, incorporar ciertas frutas a la alimentación diaria puede ser una estrategia simple y natural para ayudar a reducir la inflamación del organismo. Esto se debe a su alto contenido de compuestos bioactivos, como antioxidantes, vitaminas y sustancias antiinflamatorias, que actúan protegiendo las células, fortaleciendo el sistema inmune y disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. A continuación, algunas de las más destacadas por sus beneficios:

Frutos rojos (arándanos, frutillas, moras y frambuesas): son especialmente ricos en antocianinas, pigmentos naturales con fuerte poder antioxidante que ayudan a proteger el cerebro, retrasar el envejecimiento celular y reducir procesos inflamatorios.

Incorporar estos alimentos de forma regular favorece el bienestar integral Getty Images

Cerezas : contienen compuestos antiinflamatorios que pueden contribuir a disminuir el dolor muscular y la inflamación luego de la actividad física, además de favorecer un mejor descanso por su aporte de melatonina.

: contienen compuestos antiinflamatorios que pueden contribuir a disminuir el dolor muscular y la inflamación luego de la actividad física, además de favorecer un mejor descanso por su aporte de melatonina. Uvas : aportan resveratrol, un polifenol que protege la salud cardiovascular, ayuda a reducir la inflamación y se asocia con efectos positivos en la circulación y el envejecimiento celular.

: aportan resveratrol, un polifenol que protege la salud cardiovascular, ayuda a reducir la inflamación y se asocia con efectos positivos en la circulación y el envejecimiento celular. Manzanas : gracias a su combinación de fibra, vitamina C y polifenoles, favorecen la salud intestinal, ayudan a regular el colesterol y contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

: gracias a su combinación de fibra, vitamina C y polifenoles, favorecen la salud intestinal, ayudan a regular el colesterol y contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Granada : se destaca por su alta concentración de flavonoides y otros antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y podrían tener un efecto protector frente a ciertos tipos de cáncer.

: se destaca por su alta concentración de flavonoides y otros antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y podrían tener un efecto protector frente a ciertos tipos de cáncer. Sandía: rica en licopeno, un antioxidante también presente en el tomate, que contribuye a cuidar el corazón, regular la presión arterial y proteger las células del daño oxidativo.

Incorporarlas a diario puede mejorar la salud digestiva y general Shutterstock

Naranja y otros cítricos (como el pomelo) : su alto contenido de vitamina C y compuestos como la hesperidina fortalece el sistema inmune, mejora la salud vascular y ayuda a reducir la inflamación.

: su alto contenido de vitamina C y compuestos como la hesperidina fortalece el sistema inmune, mejora la salud vascular y ayuda a reducir la inflamación. Duraznos: contienen carotenoides como la betacriptoxantina y la zeaxantina, que colaboran en la protección de la vista, la piel y el sistema inmunológico.

Aportan vitaminas, fibra y sustancias que benefician al organismo Foto: Pixabay

Piña: aporta bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que favorece la digestión, ayuda a reducir la hinchazón y puede aliviar molestias articulares.

El rol de las frutas en la salud: cómo ayudan a desinflamar el organismo

El equilibrio en la alimentación resulta clave para controlar la inflamación, ya que mientras el consumo excesivo de ultraprocesados y grasas saturadas tiende a potenciarla, una dieta basada en alimentos de origen vegetal puede ayudar a contrarrestarla de manera efectiva. En este escenario, las frutas se destacan como una de las fuentes más completas de nutrientes antiinflamatorios, ya que aportan vitamina C, polifenoles, flavonoides y fibra, compuestos que actúan reduciendo el estrés oxidativo y fortaleciendo el sistema inmune.

Incorporarlas de forma regular no solo contribuye a prevenir enfermedades, sino que también favorece la recuperación del cuerpo tras el esfuerzo físico y mejora la salud intestinal. Por ende, sumar variedad de frutas a la alimentación diaria se presenta como una estrategia accesible y natural para cuidar el organismo.