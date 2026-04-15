Cuáles son las frutas recomendadas por los médicos para combatir la inflamación
Incorporarlas de manera habitual puede mejorar la salud general y prevenir enfermedades a largo plazo; todos los detalles
- 4 minutos de lectura'
En los últimos años, el cuidado del sistema digestivo pasó a ocupar un rol clave dentro de la alimentación diaria, impulsando el interés por los alimentos funcionales y una mirada más integral del bienestar. En este escenario, la inflamación crónica se posiciona como una problemática de alcance global, asociada a enfermedades cardíacas, distintos tipos de cáncer y el deterioro cognitivo, lo que llevó a que cada vez más personas busquen alternativas naturales para prevenirla. En esa línea, especialistas dieron a conocer cuáles son las frutas más recomendadas para ayudar a combatir este proceso desde la alimentación.
De acuerdo con el portal estadounidense TODAY y la Organización Mundial de la Salud, la alimentación cumple un rol fundamental en el cuidado del organismo, y ciertas frutas pueden aportar beneficios comparables a los de algunos fármacos antiinflamatorios. En esa misma línea, y según recomendaciones difundidas por Harvard T.H. Chan School of Public Health, distintos especialistas y estudios internacionales coinciden en priorizar el consumo de frutas con propiedades específicas para combatir la inflamación.
Una por una, las frutas con mayor poder antiinflamatorio
De acuerdo con distintas investigaciones y recomendaciones de organismos internacionales, incorporar ciertas frutas a la alimentación diaria puede ser una estrategia simple y natural para ayudar a reducir la inflamación del organismo. Esto se debe a su alto contenido de compuestos bioactivos, como antioxidantes, vitaminas y sustancias antiinflamatorias, que actúan protegiendo las células, fortaleciendo el sistema inmune y disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. A continuación, algunas de las más destacadas por sus beneficios:
- Frutos rojos (arándanos, frutillas, moras y frambuesas): son especialmente ricos en antocianinas, pigmentos naturales con fuerte poder antioxidante que ayudan a proteger el cerebro, retrasar el envejecimiento celular y reducir procesos inflamatorios.
- Cerezas: contienen compuestos antiinflamatorios que pueden contribuir a disminuir el dolor muscular y la inflamación luego de la actividad física, además de favorecer un mejor descanso por su aporte de melatonina.
- Uvas: aportan resveratrol, un polifenol que protege la salud cardiovascular, ayuda a reducir la inflamación y se asocia con efectos positivos en la circulación y el envejecimiento celular.
- Manzanas: gracias a su combinación de fibra, vitamina C y polifenoles, favorecen la salud intestinal, ayudan a regular el colesterol y contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.
- Granada: se destaca por su alta concentración de flavonoides y otros antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y podrían tener un efecto protector frente a ciertos tipos de cáncer.
- Sandía: rica en licopeno, un antioxidante también presente en el tomate, que contribuye a cuidar el corazón, regular la presión arterial y proteger las células del daño oxidativo.
- Naranja y otros cítricos (como el pomelo): su alto contenido de vitamina C y compuestos como la hesperidina fortalece el sistema inmune, mejora la salud vascular y ayuda a reducir la inflamación.
- Duraznos: contienen carotenoides como la betacriptoxantina y la zeaxantina, que colaboran en la protección de la vista, la piel y el sistema inmunológico.
- Piña: aporta bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias que favorece la digestión, ayuda a reducir la hinchazón y puede aliviar molestias articulares.
El rol de las frutas en la salud: cómo ayudan a desinflamar el organismo
El equilibrio en la alimentación resulta clave para controlar la inflamación, ya que mientras el consumo excesivo de ultraprocesados y grasas saturadas tiende a potenciarla, una dieta basada en alimentos de origen vegetal puede ayudar a contrarrestarla de manera efectiva. En este escenario, las frutas se destacan como una de las fuentes más completas de nutrientes antiinflamatorios, ya que aportan vitamina C, polifenoles, flavonoides y fibra, compuestos que actúan reduciendo el estrés oxidativo y fortaleciendo el sistema inmune.
Incorporarlas de forma regular no solo contribuye a prevenir enfermedades, sino que también favorece la recuperación del cuerpo tras el esfuerzo físico y mejora la salud intestinal. Por ende, sumar variedad de frutas a la alimentación diaria se presenta como una estrategia accesible y natural para cuidar el organismo.
Recuerde que, antes de incorporar cualquier nuevo alimento a su dieta, es importante que consulte con un médico especialista.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
- 1
El insólito objeto escolar que puede ayudarte a limpiar la gamuza
- 2
Día Internacional del Beso: el más famoso no fue por amor y arruinó los últimos años de vida de su autor
- 3
Inundó un pueblo para tener aventuras extramatrimoniales e irse de fiesta sin su esposa: fue condenado a cadena perpetua
- 4
La abandonaron en el desierto, se las ingenió para salvarse y cuando la hallaron hubo sorpresa por una actitud heroica