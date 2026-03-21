El alimento ideal para sumar a la dieta después de cada comida y regular el azúcar

En medio del creciente interés por mejorar la alimentación y prevenir enfermedades metabólicas, una fruta tropical cobró protagonismo por sus propiedades nutricionales. Su consumo no solo es popular por su sabor, sino también por los beneficios que podría ofrecer en la regulación del azúcar en la sangre.

Se trata del mango, un alimento que destaca por su contenido en vitaminas, minerales y fibra. Investigaciones recientes señalaron que incluirlo en la dieta podría tener efectos positivos en personas con problemas relacionados con el metabolismo, especialmente en el manejo de la glucosa.

El mango se volvió un aliado indispensable de la alimentación saludable Shutterstock - Shutterstock

Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Tecnología de Illinois analizó el impacto del consumo diario de esta fruta en adultos con sobrepeso u obesidad. Durante cuatro semanas, los participantes incorporaron mango fresco en su alimentación habitual.

Los resultados evidenciaron mejoras en la función de las células beta del páncreas, responsables de la producción de insulina. Además, se observó una disminución en la resistencia a esta hormona, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2.

Otro hallazgo relevante fue la reducción de los niveles de insulina tras pruebas de tolerancia a la glucosa en quienes consumieron esta fruta, en comparación con quienes no la incluyeron en su dieta.

Un estudio determinó que quienes consumían mango tenían una notable reducción de los niveles de insulina (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Parte de estos beneficios se atribuye a su contenido de fibra, que ralentiza la digestión y evita aumentos bruscos de azúcar en la sangre después de las comidas. Este efecto contribuye a mantener niveles más estables de glucosa en el organismo.

Además, el mango es una fuente importante de magnesio, un mineral que participa en múltiples funciones del cuerpo, incluida la regulación del azúcar en la sangre y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Organismos internacionales como la OMS también respaldaron sus valores nutricionales. Se destaca que esta fruta posee un índice glucémico relativamente bajo, lo que la convierte en una opción viable para quienes buscan controlar su ingesta de azúcar sin eliminar alimentos dulces de su dieta.

El mango es una fruta nutritiva que contiene vitaminas, minerales y antioxidantes (imagen ilustrativa) Foto: FreeP¡CK

En conjunto, la evidencia sugiere que incorporar mango dentro de una alimentación equilibrada puede ser una estrategia sencilla para mejorar la salud metabólica, favorecer la digestión y contribuir al bienestar general, siempre bajo la orientación de profesionales de la salud.

Por Jaider Felipe Vargas Morales