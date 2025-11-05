La novena edición de la Noche de las Heladerías, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), se celebrará en noviembre. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, se enmarca en la 41° Semana del Helado Artesanal, que se extiende del 10 al 16 de noviembre.

¿Cuándo es la Noche de las Heladerías 2025?

La jornada especial para los amantes del helado se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a partir de las 19 horas. Durante esa noche, más de 500 comercios artesanales en toda la Argentina ofrecerán una promoción de 2x1 en la compra de un cuarto de kilo.

Las heladerías adheridas ofrecerán una oferta de 2x1 en cuartos de helado

Dónde encontrar las heladerías adheridas

La oferta estará vigente exclusivamente en los locales adheridos. La organización publicará el listado completo de las más de quinientas heladerías participantes en el “Mapa del Sabor”, una guía oficial de Afadhya que permite geolocalizar los puntos de venta, una herramienta interactiva facilita a los consumidores la búsqueda de los comercios cercanos.

La cámara del sector impulsa en cada edición diferentes iniciativas solidarias. Este año se realizarán donaciones a entidades como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor Los Piletones y la Casa del Teatro. Estas acciones complementan el objetivo comercial del evento con un aporte a la comunidad.

Noche de las Heladerías 2025

El sabor del año: Fruta D’Oro

Cada edición presenta una novedad y este año se lanzará un sabor especial: Fruta D’Oro. Se trata de una combinación frutal a base de agua que mezcla mango y banana, con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco.

Afadhya explicó que la creación busca sorprender con una propuesta fresca y natural, inspirada en la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal.

El nuevo sabor combina una base de agua que mezcla mango y banana, con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco (Foto: AFADHYA)

El lema de la campaña 2025 es “El futuro es artesanal”. Con esta frase, la asociación busca destacar la creatividad, la autenticidad y la conexión humana en un contexto digital, para reforzar el valor de la producción tradicional.

El listado completo de las heladerías adheridas

CABA

Altri Helados Caballito (Honorio Pueyrredón 763)

Altri Helados Flores (Avellaneda 2399)

Altri Helados Parque Chacabuco (Primera Junta 1379)

Bianca Palermo (Av. Scalabrini Ortiz 2295)

Cabaña Tuyu (José Hernández 2275)

Cadore (Corrientes 1695)

CAIRO Helados (Avenida Cabildo 2789)

CHUNGO (Av. San Isidro Labrador 4598)

COLONIAL (Brandsen 1429)

Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298)

EL PIAVE (Montes de Oca 1000)

Enzo Helados (Av. de los Incas 4334)

Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278)

Heladería El Ciervo (Carhue 124)

Heladería Lucano (Alberti 536)

Heladería Occo (Av. Olazábal 4558)

Heladería Santolín (Av. San Martín 3185)

Heladería Venecia (Av. San Martín 6877)

Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527)

Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800)

Helados Gaby’s (Baigorria 5284)

Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053)

Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520)

Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777)

ICELAND (Nicaragua 6073)

La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896)

Las Malvinas (Ángel Gallardo 78)

Lekker Heladería (Av. Carrasco 500)

MUCKY Helados y Café (Álvarez Jonte 4299)

PERTE Villa Pueyrredón (Mosconi 2999)

PODIO (Corrientes 5602)

Pórtico (Echeverría 3218)

Riviera Helados (Balbín 2859)

Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781)

Sandro Helados & Café (Arregui 6101)

Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035)

TIENTA (Rosario 262)

Tufic (Guatemala 4597)

VALENCE (Rodríguez Peña 1299)

Varese (Avenida Rivadavia 3502)

Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788)

L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480)

Lemu Gelato (Av. San Martín 2765)

Marbet (Mario Bravo 1025)

Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604)

Gran Buenos Aires

Antonio Helados y Café (Avenida del Mirador 430, Rincón de Milberg)

Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048, Olivos)

ARNALDO (Av. Vélez Sarsfield 4621, Munro)

BOMQUEBOM (Av. Tomás Márquez 1190, Pilar)

Brissari Helados (Galicia 89, Avellaneda)

CIWE (San José 785, San Miguel)

Provincia de Buenos Aires

Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601, Mar del Plata)

Frio’s (Ruta 88 N° 8923, Batán)

Aromë Helados (Calle 26 N° 1631, Miramar)

Artesian Helados (Calle 16 esquina 51, La Plata)

Catamarca

Cantegrill SRL (Intendente Lascano 2091, San Fernando del Valle)

Chaco

Dino (25 de Mayo 329, Resistencia)

Helados Polo Sur (Avenida Belgrano 378, Resistencia)

Chubut

Plaza Bitto Ice & Food (Calle Juana Sosa Toledo N° 530, Comodoro Rivadavia)

La Gelateria (Pellegrini 1172, Trelew)

Córdoba

Colombina Helados Artesanales (Avenida Quaranta 432, Etruria)

Heladomanía (General Paz 450, La Laguna)

Mousse Córdoba (Chacabuco 837, Córdoba)

SORBETTI (Av. Sarmiento, Salsipuedes)

BARILATTE (Av. Colón 1425, Córdoba Capital)

Corrientes

Fragolina Junín (Junín 1795, Corrientes)

Heladería Las Malvinas (Salta 1185, Bella Vista)

Entre Ríos

Heladería Bahillo (Morrogh Bernard 154, Gualeguaychú)

Nereo Helados (Entre Ríos 900, Concordia)

Formosa

La Gelateria (Fortín Yunká 764, Formosa)

Jujuy

Heladería Pinguino (Belgrano 722, San Salvador de Jujuy)

Helapanna Helados (Urdininea 398, San Salvador de Jujuy)

La Pampa

Zapore (Mariano Moreno 537, Ingeniero Luiggi)

La Rioja

Las Malvinas SRL (Buenos Aires 257, La Rioja Capital)

Mendoza

Angelini (Padre Vázquez 217, Maipú)

COLONIAL (Av. Champagnat esquina Leloir, Lomas Plaza)

Heladería Anahí (San Martín 348, Malargüe)

Ferruccio Soppelsa (San Martín Sur 450, Godoy Cruz)

Neuquén

Amaretto (Primeros Pobladores 176, Centenario)

Heladerías Piré (Diagonal Alvear 29, Neuquén Capital)

Río Negro

Frineve (Mariano Moreno 35, Cipolletti)

Salta

Los Díaz (España 1496, Salta Capital)

Rosmari (Pueyrredón 202, Salta Capital)

San Juan

Portho (Libertador 4335 Oeste, Rivadavia)

San Luis

Chuao Helados Artesanales (Balcarce 602, Villa Mercedes)

Kopitos (Avenida Illia 364, San Luis)

Santa Cruz

Domo Blanco (San Martín 164, El Chaltén)

Helados Tito (Zapiola 595, Río Gallegos)

Santiago del Estero

Heladería Termas (Rivadavia 635, Termas de Río Hondo)

Mousse Belgrano (Belgrano 2788, Santiago del Estero)

Tucumán

Kokino (Entre Ríos 604, San Miguel de Tucumán)

Tienta (San Martín 941, San Martín de Tucumán)

