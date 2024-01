escuchar

La banana es un fruto que la mayoría de las personas acostumbra a tener en casa, ya que nos pueden facilitar preparar el desayuno y darle un toque tropical de una manera muy sencilla. Desafortunadamente, existe un grupo de personas a quienes no se les recomienda comerlos ya que podrían ser un problema para su salud.

La banana es una de las frutas que se adapta a diversas comidas (Foto Pexels)

De acuerdo con el portal de nutrición The Health Site, existen diversas consecuencias negativas por comer demasiada banana, ya que al consumir fruta en exceso el organismo de las personas puede desarrollar varias complicaciones.

Este fruto es reconocido por una alta cantidad de potasio, y lamentablemente hay cierto grupo de personas con determinados padecimientos de salud a quienes les resulta contraproducente y, por lo tanto, lo mejor es que no lo consuman.

El consumo excesivo de banana puede causar daños en la salud (Foto Pexels)

No comás bananas si sufrís alguno de estos padecimientos

Si tenés alguna enfermedad relacionada con la digestión, quizá no sea buena idea comer bananas. The Health Site explicó en su portal que esta fruta brinda una gran cantidad de fibra, por lo que comerla en exceso puede causar diversos malestares como calambres abdominales, inflamación del estómago y gases, así que si tu organismo es muy sensible a la fibra o estás pasando por alguna enfermedad gastrointestinal, deberías de evitarlas o moderar su consumo.

La banana es una fruta de mucho consumo (Foto Pexels)

Por otra parte, EatingWell detalló en su sitio web que las personas que tienen una enfermedad crónica renal deben abstenerse de comer bananas, ya que el potasio puede afectar sus riñones y corazón. De hecho, no solo hay que tener precaución con esta fruta, sino con cualquier alimento alto en potasio.

Por qué hay gente que no puede comer bananas (Foto Pexels)

De acuerdo con la Clínica de la Universidad de Navarra, además de la banana, otros alimentos altos en potasio son:

Verduras de hoja verde como las espinacas

Repollo

Frutos de las vides como las uvas y las moras

Vegetales de raíz o tubérculos como las zanahorias y las papas

Frutas cítricas como las naranjas

Recordá que es indispensable que siempre cuentes con la opinión de un profesional de la salud para que estés al tanto de qué alimentos podés consumir en caso de tener alguna enfermedad o condición médica.

Comer bananas en exceso puede provocar hiperpotasemia

Esta fruta puede darnos diversos beneficios si la comemos con moderación, pero si la consumimos en exceso pueden causar un padecimiento que se conoce como hiperpotasemia, se trata de una condición que puede afectar la salud cardiaca de las personas, así que tené mucho cuidado.

La banana es uno de los ingredientes estrellas de diversas preparaciones (Foto Pexels)

Tené en cuenta que una dieta balanceada es lo recomendable para mantener tu salud en óptimas condiciones. No abuses de ciertos alimentos con potasio. Además, si vas a realizar algún cambio en tu dieta diaria, consúltalo con tu médico de cabecera o tu nutricionista, de esta manera podrás cuidar mejor tu estado físico.