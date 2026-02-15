La planificación de dietas orientadas al rendimiento físico debe incorporar ingredientes naturales con alta densidad energética. Determinados tipos de frutos secos se destacan en las recomendaciones nutricionales por su capacidad de regeneración de tejidos y perfil vitamínico completo.

Aumentar masa muscular: el alimento clave que todos recomiendan

Las pasas de uva funcionan como un motor para el desarrollo de los tejidos debido a su influencia en la proteína IGF-1. Esta molécula regula la hormona del crecimiento y consolida la estructura de los huesos. El consumo de este fruto deshidratado potencia la ganancia de volumen en las fibras musculares y ofrece una fuente de energía inmediata para la actividad deportiva.

Los beneficios de las pasas de uvas para después de entrenar

La Universidad Estatal de Oklahoma realizó una investigación sobre las propiedades de este alimento. El informe de la institución determinó: “Esta fruta tiene beneficios significativos para la salud ósea y el crecimiento”. El estudio vincula la ingesta de uvas secas con el fortalecimiento del sistema esquelético. La presencia de calcio y boro en su composición previene el deterioro de las piezas óseas a largo plazo.

Composición nutricional de las pasas de uva

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) define a este producto como un superalimento. Su perfil destaca por la abundancia de hidratos de carbono y fibra dietética. Cada cien gramos de porción aportan 289 kilocalorías. El contenido de grasas es mínimo y se sitúa en 1,17 gramos. Las grasas saturadas apenas alcanzan los 0,56 gramos.

La riqueza vitamínica incluye los grupos K, B3 y B1. El aporte de minerales contempla hierro, sodio, fósforo y calcio. Estos componentes mejoran la circulación sanguínea y facilitan la eliminación de toxinas. La fibra alcanza los 4,38 gramos por cada cien de producto.

Receta sencilla de pasas de uva con chocolate

Esta característica otorga una gran capacidad de saciedad a los consumidores. Los niveles de proteína se ubican en 1,84 gramos. Los azúcares naturales representan 60,16 gramos de la composición total.

Beneficios para el sistema digestivo y cardiovascular

La fibra presente en las uvas deshidratadas actúa directamente sobre el tránsito intestinal. Sustancias como la pectina, la celulosa y la hemicelulosa regulan el funcionamiento del organismo. Estas fibras alivian el estreñimiento y facilitan la expulsión de desechos. El consumo de este fruto reduce la absorción de grasas de otras comidas. Este proceso disminuye los niveles de colesterol en la sangre.

La salud del corazón recibe protección mediante las vitaminas C y K. Estos nutrientes evitan la calcificación de las arterias. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del alimento permiten un control eficiente de la presión arterial. Expertos de la salud sostienen que su capacidad antioxidante mejora la salud cardiovascular y bucal. El bajo índice glucémico de la fruta permite su uso como un snack saludable en diversos momentos del día.

Cada cien gramos de porción de este ingrediente aportan 289 kilocalorías al organismo Foto: Pexe

La cantidad aconsejada por los expertos oscila entre dos a tres porciones diarias. Esta medida equivale a 200 gramos de uva fresca. La preparación en jugos requiere precaución. El agregado de endulzantes artificiales eleva los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo de forma peligrosa. La fruta seca se integra con facilidad en ensaladas, platos con carnes o mezclas de otros frutos secos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.