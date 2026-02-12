Ni sudokus ni crucigramas: la actividad física que mejor previene el envejecimiento cerebral a partir de los 50

El cuerpo y la mente están más conectados de lo que se cree, incluso en edades avanzadas. Estudios recientes evidenciaron que las regiones del cerebro encargadas del pensamiento y la memoria poseen un mayor volumen en aquellas personas que incorporan el ejercicio a su rutina en comparación con quienes no lo hacen. De esta manera, se comprobó que para cuidar la salud cognitiva es igual de importante hacer actividad física como completar sudokus o crucigramas.

Este hallazgo, compartido por Harvard Medical School, demostró que la actividad física regular de intensidad moderada, sostenida durante un periodo de seis meses o más, está directamente asociada con un incremento en el volumen de regiones cerebrales activadas.

El ejercicio físico es ampliamente reconocido por sus beneficios para la salud general, ya que permite la conservación de la fuerza muscular, el fortalecimiento del corazón, el mantenimiento de un peso corporal saludable y la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes. Ahora, se sabe que moverse también tiene un impacto igualmente significativo en la salud cerebral.

La actividad física debe tomarse con un compromiso inquebrantable (Foto: Freepik)

Además de estos efectos directos, la actividad física contribuye indirectamente a la mejora de la memoria y el pensamiento al optimizar el estado de ánimo y la calidad del sueño, y al disminuir los niveles de estrés y ansiedad. Se sabe que las alteraciones en estas áreas, como un estado de ánimo bajo o un sueño deficiente, son causas o factores que contribuyen frecuentemente al deterioro cognitivo.

En cuanto a qué tipo de ejercicio es el más beneficioso para el cerebro, la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva. La vasta mayoría de las investigaciones actuales se centraron en una modalidad específica: la caminata. Sin embargo, Scott McGinnis, profesor de neurología en Harvard Medical School, sugirió que “es probable que otras formas de ejercicio aeróbico que hagan latir el corazón puedan producir beneficios similares”.

Un estudio publicado en el prestigioso Journal of the American Geriatrics Society arrojó luz sobre el tai chi. Este arte marcial, caracterizado por movimientos lentos y focalizados, demostró mejorar la función cognitiva en adultos mayores. Particularmente, se observaron mejoras en la función ejecutiva, que abarca procesos cognitivos esenciales como la planificación, la memoria de trabajo, la atención, la resolución de problemas y el razonamiento verbal.

El taichi es muy recomendado por los especialistas (Foto: Freepik)

Los investigadores creen que esta mejora podría deberse a que el tai chi requiere el aprendizaje y la memorización constante de nuevas habilidades y patrones de movimiento, lo que representa un desafío cognitivo en sí mismo.

Para maximizar los beneficios cerebrales derivados del ejercicio, McGinnis aconsejó establecer la actividad física como un hábito inquebrantable, similar a la toma de un medicamento recetado. La meta recomendada es alcanzar 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada, como una caminata a paso ligero, distribuidos a lo largo de la semana. Para iniciar, se sugiere comenzar con pocos minutos al día, incrementando progresivamente la duración en cinco o diez minutos cada semana hasta alcanzar el objetivo semanal.

Es crucial, según los expertos, mantener la paciencia. Varios estudios evidenciaron que los beneficios cognitivos del ejercicio suelen tardar aproximadamente seis meses en manifestarse. Por ello, McGinnis enfatizó en la importancia de la persistencia y de continuar haciendo ejercicio a lo largo de toda la vida para cosechar y mantener estos valiosos efectos a largo plazo.