Cilantro: los nutrientes clave que aporta y su vínculo con el control del azúcar en sangre

Existen ciertas hierbas que, gracias a sus múltiples propiedades, pueden convertirse en grandes aliadas al momento de sumar opciones saludables a la dieta diaria. Entre ellas, hay una en particular que sobresale no solo por sus beneficios, sino también por su versatilidad en la cocina. Se trata del cilantro, una de las hierbas más valoradas en las gastronomías de América Latina, Asia y el Caribe, reconocida por su aroma fresco y su capacidad para realzar el sabor de todo tipo de preparaciones.

Más allá de su función como condimento, el cilantro se ganó un lugar protagónico en la cocina por su presencia en preparaciones tan diversas como salsas, guacamoles, sopas y guisos, convirtiéndose en un ingrediente esencial dentro de distintas tradiciones gastronómicas alrededor del mundo. Su aroma fresco y su sabor particular lo vuelven una opción habitual para quienes buscan darle un toque distintivo a ciertas recetas.

Cilantro: una hierba aromática con múltiples beneficios nutricionales Freepik

Según destacan especialistas de Cleveland Clinic, además de aportar intensidad y frescura a las comidas, el cilantro contiene antioxidantes y nutrientes clave como vitaminas A, C y K, folato y potasio. Entre los beneficios que se le atribuyen se mencionan su posible ayuda en la regulación del azúcar en sangre, su acción frente a procesos inflamatorios y un leve efecto antimicrobiano. Si bien la investigación científica continúa explorando todo su alcance, sumar cilantro a la alimentación cotidiana permite combinar sabor, versatilidad y un aporte nutricional, con la ventaja adicional de su bajo contenido calórico.

Los sorprendentes beneficios para la salud del cilantro

Entre los beneficios que se le atribuyen al cilantro, uno de los más estudiados está vinculado con su posible influencia en el control del azúcar en sangre. Algunas investigaciones detectaron la presencia de enzimas en esta hierba que podrían colaborar en la disminución de los niveles de glucosa. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que, si bien los resultados iniciales son prometedores, todavía no existen suficientes estudios realizados en personas como para confirmar de manera concluyente este efecto.

El cilantro aporta antioxidantes, folato y potasio, entre otros nutrientes Unsplash

Otro aspecto que despierta interés es su aporte de antioxidantes, como flavonoides y carotenoides, compuestos asociados a la reducción de la inflamación en el organismo. Este proceso es clave, ya que la inflamación sostenida está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer y el Parkinson.

Además, el cilantro presenta ciertas propiedades antimicrobianas que también están siendo analizadas por la ciencia. Entre sus componentes se encuentra el dodecanal, una sustancia que podría ayudar al organismo a enfrentar bacterias responsables de enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonella. A esto se suma el posible rol de sus antioxidantes en la disminución del dolor y la inflamación, con estudios preliminares que señalan beneficios en casos como las migrañas. De todos modos, los especialistas subrayan que aún es necesario contar con mayor evidencia científica.

Las mejores alternativas para sumarlo a la dieta

Es una hierba usada en distintas cocinas del mundo por su versatilidad Shutterstock - Shutterstock

El cilantro se destaca por su gran adaptabilidad a distintas preparaciones, lo que facilita sumarlo a la alimentación cotidiana sin demasiadas complicaciones. Puede utilizarse en recetas de inspiración asiática, como platos tailandeses o vietnamitas, así como en opciones más tradicionales como tacos, ensaladas, sopas o guisos. La recomendación de especialistas es incorporarlo de manera gradual y según el gusto personal, ya que una cantidad excesiva puede alterar el sabor original de las comidas. Por lo general, se emplea como aderezo o toque final, y no existe una medida exacta sugerida para su consumo.

En definitiva, el cilantro puede ser un aliado interesante para realzar los platos y, al mismo tiempo, reducir el uso de sal, lo que contribuye a un menor consumo de sodio y a una alimentación más equilibrada.