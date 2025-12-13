El alimento ideal para fortalecer las defenzas del organismo

Un estudio científico de vanguardia, el primero de su tipo a nivel mundial, identificó al kimchi como el alimento con la capacidad más significativa para fortalecer el sistema inmunitario. Esta revelación surgió de una investigación clínica que demostró cómo el popular fermento coreano no solo potencia las defensas del cuerpo humano, sino que también modula las respuestas inmunológicas excesivas, un hallazgo crucial para la salud. Aunque no es un plato tradicional en Argentina, ganó una notable popularidad en los últimos tiempos a través de las redes sociales gracias a su sabor salado y picante, además de las cualidades nutricionales.

A través de un estudio realizado por la revista npj Science of Food, se confirmaron los efectos positivos del kimchi en el sistema de defensa humano. La capacidad de este alimento para mejorar la inmunidad y, simultáneamente, regular las reacciones inflamatorias innecesarias, lo posiciona como un candidato prometedor para el desarrollo de futuros alimentos funcionales.

La investigación fue liderada por el Instituto Mundial del Kimchi, una entidad financiada por el Gobierno de Corea y adscrita al Ministerio de Ciencia y TIC. Este organismo desplegó un innovador análisis genético de células individuales, conocido como análisis transcriptómico unicelular (scRNA-seq), para evaluar en profundidad la influencia del alimento en la función inmune, una técnica que permite detectar cambios en la expresión génica que otros métodos convencionales no logran identificar.

El kimchi se utiliza en un sinfín de platos diferentes en Corea del Sur Freepik

Para llevar a cabo el experimento, se seleccionó a un grupo de adultos con sobrepeso, quienes fueron divididos en tres categorías: un grupo control que recibió un placebo, otro que consumió kimchi en polvo fermentado de manera natural, y un tercer grupo al que se le administró kimchi fermentado con un cultivo iniciador. Esta intervención se mantuvo durante un periodo de 12 semanas, tiempo tras el cual se recolectaron células mononucleares de sangre periférica para el análisis genético detallado.

Los resultados fueron contundentes y arrojaron luz sobre los mecanismos biológicos detrás de los beneficios del kimchi. Los participantes que integraron los grupos de consumo de este alimento mostraron una mejora sustancial en la función de las células presentadoras de antígenos. Estas últimas son fundamentales para el sistema inmunitario, ya que son las encargadas de reconocer los patógenos invasores y activar las señales necesarias para iniciar una respuesta de defensa eficaz en el organismo.

Además de la potenciación de las células presentadoras de antígenos, el estudio reveló que los linfocitos T CD4+ en los consumidores de kimchi se diferenciaron de manera equilibrada. Esto significa que estas células cruciales se transformaron tanto en células de defensa, listas para combatir amenazas, como en células reguladoras, esenciales para controlar y suprimir respuestas inflamatorias que podrían ser perjudiciales o innecesarias. Esta doble acción sugiere una capacidad única del kimchi para optimizar la función inmune.

El kimchi fermentado con un cultivo iniciador fue el que más se destacó en el estudio Shutterstock - Shutterstock

Woo Jae Lee, director del equipo de investigación, enfatizó la dualidad de estos hallazgos. “El kimchi tiene dos efectos simultáneos: la activación de las células de defensa y la supresión de la respuesta excesiva”, indicó. El investigador también anticipó que el Instituto Mundial continuará con estudios internacionales para profundizar en el impacto del kimchi y las bacterias lácticas presentes en él sobre la salud inmunitaria y metabólica, para así poder abrir nuevas vías para comprender sus beneficios integrales.

Otro aspecto llamativo de la investigación fue la comparación entre los diferentes métodos de fermentación. Si bien tanto el kimchi fermentado de forma natural como el que utiliza un cultivo iniciador mostraron efectos positivos en la modulación inmunológica, el segundo método presentó un impacto más marcado. Este reforzó de manera más eficiente la capacidad de las células inmunitarias para reconocer antígenos y reguló con mayor precisión las señales inflamatorias. Los científicos destacaron el potencial de esta tecnología para mejorar sistemáticamente la funcionalidad del alimento, lo que hará que sus beneficios sean aún más accesibles y potentes.

Estos descubrimientos consolidan al kimchi no solo como un alimento tradicional con un perfil de sabor único, sino como un fermento con beneficios comprobados para la salud inmunológica y metabólica. Los resultados de esta investigación abren la puerta a futuras aplicaciones significativas, que van desde el desarrollo de nuevos alimentos funcionales y la mejora de la eficacia de las vacunas, hasta la contribución en la prevención de enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. La ciencia, por primera vez, puso bajo el microscopio los ancestrales beneficios de este plato coreano, transformándolo en un protagonista de la nutrición para el siglo XXI.