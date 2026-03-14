Cinco alimentos que ayudan a potenciar la memoria y la agilidad mental

La evidencia científica actual ratifica que la alimentación es uno de los factores más determinantes para la salud cognitiva a largo plazo. En el marco de la Semana Mundial de Concientización del Cerebro, especialistas de la Escuela de Medicina de Harvard y la Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayaron que, si bien no existen soluciones mágicas, la incorporación de ciertos grupos de alimentos puede reducir significativamente el riesgo de demencia, una afección que hoy afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo.

Para tener una vida sana, solo hay que seguir hábitos de alimentación sencillos

Varios especialistas en nutrición coinciden en que la energía cerebral depende de una provisión constante de glucosa proveniente de fibras e hidratos de carbono complejos, además de la importancia vital de las grasas saludables para las neuronas. A continuación, se detallan los cinco pilares nutricionales que, según la evidencia, actúan como barreras protectoras frente al declive cognitivo asociado a la edad:

En primer lugar, los pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas ocupan un lugar prioritario debido a su aporte de ácidos grasos omega-3, específicamente EPA y DHA. Estos nutrientes son esenciales para la estructura neuronal y la protección contra el envejecimiento cerebral. Estudios indican que el consumo de pescado al menos dos veces por semana disminuye notablemente el riesgo de enfermedades neurodegenerativas .

como el salmón, la caballa y las sardinas ocupan un lugar prioritario debido a su aporte de ácidos grasos omega-3, específicamente EPA y DHA. Estos nutrientes son esenciales para la estructura neuronal y la protección contra el envejecimiento cerebral. Estudios indican que el consumo de pescado al menos . En segundo término, los frutos rojos , tales como arándanos y frutillas, destacan por su alta concentración de flavonoides y vitamina C. Una investigación del Hospital Brigham and Women’s de Harvard determinó que incluir dos porciones semanales de estos frutos puede retrasar el deterioro de la memoria hasta dos años y medio , gracias a su capacidad para frenar el daño oxidativo celular.

, tales como arándanos y frutillas, destacan por su alta concentración de flavonoides y vitamina C. Una investigación del Hospital Brigham and Women’s de Harvard determinó que incluir dos porciones semanales de estos frutos puede , gracias a su capacidad para frenar el daño oxidativo celular. El tercer pilar lo conforman las verduras de hoja verde y crucíferas , donde se incluye a la espinaca, el brócoli y la col rizada. Estos vegetales concentran vitamina K, luteína y folato, nutrientes críticos que colaboran en la preservación de la agilidad mental .

, donde se incluye a la espinaca, el brócoli y la col rizada. Estos vegetales concentran vitamina K, luteína y folato, nutrientes críticos que colaboran en . Como cuarta recomendación clave aparecen los frutos secos , con un énfasis especial en las nueces. Su alto contenido en ácido alfa-linolénico (ALA) fue vinculado por la Universidad de California en Los Ángeles a un mejor rendimiento en pruebas de aprendizaje y memoria .

, con un énfasis especial en las nueces. Su alto contenido en ácido alfa-linolénico (ALA) fue vinculado por la Universidad de California en Los Ángeles a . Finalmente, las grasas saludables, principalmente provenientes del aceite de oliva, la palta y diversas semillas, son fundamentales para la salud vascular. Al favorecer la circulación sanguínea, ayudan a mantener las arterias despejadas y regulan la presión arterial, lo cual garantiza un entorno circulatorio óptimo para las funciones cerebrales.

Para maximizar estos beneficios, los especialistas recomiendan mantener una constancia en el tiempo y evitar alimentos perjudiciales, como las grasas saturadas, el exceso de azúcares y harinas refinadas, los cuales fueron vinculados con una mayor incidencia de deterioro cognitivo por la Escuela de Medicina de Harvard.

La implementación de patrones dietéticos, como la dieta mediterránea o la MIND, permite reducir entre un 21% y un 28% el riesgo de demencia. Adoptar estos hábitos desde la mediana edad es una estrategia preventiva esencial para asegurar una mejor calidad de vida futura.

La actividad semanal fundamental para disminuir el riesgo de sufrir demencia

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine indica que las personas que bailan más de una vez por semana presentan un 76% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con quienes lo hacen de manera ocasional.

Bailar de forma semanal puede ayudar a reducir el riesgo de demencia Foto de freepik disponible en freepik

La investigación, realizada por científicos del Colegio de Medicina Albert Einstein, analizó durante décadas la relación entre distintas actividades físicas y la salud cerebral en adultos mayores residentes en Nueva York. El trabajo comenzó a mediados de la década de 1980, cuando los investigadores reclutaron cerca de 500 hombres y mujeres de entre 75 y 85 años que vivían en el Bronx. Todos los participantes se sometieron a evaluaciones neuropsicológicas y respondieron cuestionarios sobre su estado de salud y hábitos de vida.

A lo largo de los años, el equipo realizó un seguimiento continuo de la función cognitiva de los voluntarios. El diseño de observación prolongada buscó evitar sesgos, ya que las personas en etapas tempranas de demencia suelen reducir actividades como el baile, lo que podría alterar los resultados si no se considerara ese factor.