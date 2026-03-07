Cómo detectar el hígado graso y cuáles son las recomendaciones para combatirlo

El hígado graso, o como se le conoce médicamente, esteatosis hepática, cada día es más frecuente. Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de grasas; en ocasiones, su detección no es tan sencilla, debido a que los síntomas graves comienzan a aparecer cuando ya está avanzada, según la Clínica Mayo. Esta afección suele afectar principalmente a las personas con exceso de peso, obesidad u otras afecciones metabólicas, como diabetes tipo 2, presión arterial alta o colesterol alto.

Para evitar la aparición del hígado graso y prevenir complicaciones graves, las personas deben llevar un mejor estilo de vida, en el que deben evitar el consumo de ultraprocesados y bebidas edulcoradas, según especialistas de la Clínica Cleveland. Esta enfermedad, que se acumula en las células del hígado, puede tener un origen alcohólico o no alcohólico, y es este último el más común. Suele estar vinculada a la obesidad, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico.

Una mala alimentación constante suele llevar a sufrir de hígado graso Pexels

¿Cuáles son los primeros síntomas del hígado graso?

Quienes padecen esta enfermedad suelen ser asintomáticos, pero los signos más comunes son: fatiga extrema, malestar en la parte superior derecha del abdomen y debilidad, según la Clínica Mayo. En etapas avanzadas, pueden aparecer náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso, coloración amarillenta de la piel o de los ojos, hinchazón abdominal y en las piernas, falta de aire y dilatación del bazo, según el sitio mencionado anteriormente.

“La mayoría de las personas que podrían estar desarrollando cirrosis ni siquiera lo saben. Hay muchísima gente con enfermedad hepática y la mayoría no lo sabe”, explicó Rohit Loomba, jefe de gastroenterología y hepatología del UC San Diego Health en declaraciones a The New York Times.

Por otro lado, Matt Cave, hepatólogo de la Universidad de Louisville, afirmó que es importante que las personas conozcan los síntomas para que así puedan hacerse la prueba respectiva y comenzar el tratamiento lo antes posible.

Conocer cuáles son los síntomas del hígado graso es fundamental para combatir la enfermedad

“En la mayoría de las personas, la enfermedad del hígado graso no causa síntomas. En casos más avanzados, a veces se observan dolor o plenitud abdominal, náuseas, pérdida de apetito y de peso, debilidad, ictericia, hinchazón y cansancio extremo”, explicó la Clínica Cleveland.

Estos son los alimentos que debe evitar si sufre de hígado graso

Alimentos ultraprocesados : la ingesta en exceso de comida rápida y productos industrializados está asociada con un mayor riesgo de padecer esta afección, especialmente en quienes tienen diabetes tipo 2 u obesidad, de acuerdo con la Clínica Cleveland.

: la ingesta en exceso de comida rápida y productos industrializados está asociada con un mayor riesgo de padecer esta afección, especialmente en quienes tienen diabetes tipo 2 u obesidad, de acuerdo con la Clínica Cleveland. Grasas saturadas y trans : el consumo de embutidos y productos de panadería promueve inflamación y disfunción hepática, por lo que su ingesta debe ser con moderación.

: el consumo de embutidos y productos de panadería promueve inflamación y disfunción hepática, por lo que su ingesta debe ser con moderación. Azúcares simples y fructosa : están presentes en las gaseosas, bebidas deportivas, té endulzado, jugos y snacks. Por ello, los especialistas de la Universidad de Harvard recomendaron: “Leer atentamente las etiquetas para conocer los azúcares añadidos, como el jarabe de maíz, la dextrosa, la miel y el agave”.

: están presentes en las gaseosas, bebidas deportivas, té endulzado, jugos y snacks. Por ello, los especialistas de la Universidad de Harvard recomendaron: “Leer atentamente las etiquetas para conocer los azúcares añadidos, como el jarabe de maíz, la dextrosa, la miel y el agave”. Alcohol : las bebidas alcohólicas suelen empeorar la enfermedad, por lo que su ingesta debe ser con moderación. Quienes ya la padecen deben evitar su consumo para prevenir complicaciones más graves.

: las bebidas alcohólicas suelen empeorar la enfermedad, por lo que su ingesta debe ser con moderación. Quienes ya la padecen deben evitar su consumo para prevenir complicaciones más graves. Harinas refinadas y exceso de carbohidratos simples: estos productos no pueden faltar en algunos hogares, pero favorecen la acumulación de grasa en el hígado.

Por Wendys Pitre Ariza