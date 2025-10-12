Cómo saber si mi teléfono está intervenido: métodos para detectarlo y qué hacer para protegerlo
Existen ciertos códigos que, al marcarse como llamadas, revelan si el dispositivo fue monitoreado
- 4 minutos de lectura'
La posibilidad de que un teléfono esté intervenido es un tema de creciente atención entre los usuarios de dispositivos móviles. Señales como el consumo inusual de batería o datos, la aparición de aplicaciones desconocidas o cambios inexplicables en la configuración del dispositivo pueden ser indicios de un acceso no autorizado.
Cómo identificar si un teléfono está monitoreado: síntomas en iOS y Android
Independientemente del tipo de dispositivo, existen señales que podrían indicar que un teléfono fue intervenido, tanto en teléfonos con un sistema operativo iOS como en Android, según detalla Armour Cybersecurity:
En iPhone, algunos de los indicios más comunes incluyen:
- Descarga inesperada de la batería
- Sobrecalentamiento mientras el dispositivo está inactivo
- Picos inusuales en el uso de datos
- Fallos aleatorios de las aplicaciones
- Comportamientos extraños de Siri
En Android, los síntomas pueden manifestarse a través de:
- Bloqueos frecuentes de las aplicaciones del sistema
- Uso excesivo de datos por aplicaciones en segundo plano
- Presencia de aplicaciones desconocidas con permisos sospechosos
Qué hacer para detectar si un celular está intervenido
Otra forma para determinar si un teléfono fue monitoreado consiste en utilizar ciertos números que se marcan como si se tratara de una llamada y que muestran el estado del dispositivo en pantalla. Este método es compatible tanto con dispositivos Android como con iPhone.
A continuación, se presenta una lista de códigos de Datos de Servicio Suplementarios No Estructurados (USSD, por sus siglas en inglés) que pueden ayudar a identificar posibles intervenciones:
- *#21#: verifica si el teléfono se encuentra monitoreado o si las llamadas y mensajes se redirigen.
- *#62#: revela a qué número se reenvían las llamadas cuando el dispositivo no está disponible.
- *#06#: muestra el número de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas en inglés) del celular, un identificador único que permite reportar robos, bloquear el dispositivo o rastrear posibles hackeos.
- ##002#: desactiva todos los desvíos de llamadas y elimina posibles intentos de espionaje.
- *#67#: indica si las llamadas se reenvían cuando el dispositivo está ocupado o no responde.
- *#61#: indica detalles acerca de la transferencia de llamadas no contestadas.
Qué se recomienda hacer cuando un teléfono fue monitoreado
Ante la sospecha de que un teléfono celular fue monitoreado, se recomienda adoptar medidas inmediatas para proteger la información y la privacidad del dispositivo. Entre las acciones más efectivas se incluyen las siguientes:
- El uso de aplicaciones antivirus para detectar software malicioso o programas de espionaje
- El restablecimiento del teléfono a la configuración de fábrica para eliminar la mayoría de las aplicaciones maliciosas
- La actualización del sistema operativo para aplicar con los últimos ajustes de seguridad
- Es fundamental cambiar todas las contraseñas, desde la cuenta de Google o Apple ID hasta con las aplicaciones de redes sociales
- Se aconseja evitar enlaces y descargas sospechosas, considerados el principal método de distribución de software espía
Qué acciones implementar para evitar que el celular sea monitoreado
Entre las recomendaciones para evitar que un celular sea monitoreado incluyen:
- Actualizar regularmente el sistema operativo y las aplicaciones: esto permite recibir correcciones de seguridad que solucionan vulnerabilidades y protegen el dispositivo frente a posibles amenazas.
- Usar contraseñas seguras y sistemas de autenticación: es importante configurar claves difíciles de adivinar y considerar el uso de métodos de verificación biométrica, como el reconocimiento facial o la huella dactilar.
- Activar la verificación de dos pasos: añade una capa adicional de seguridad, ya que requiere un segundo factor de autenticación, además de la contraseña.
- Recurrir a una Red Privada Virtual (VPN, por sus siglas en inglés): esta acción sirve para cifrar la conexión a internet, lo que dificulta que terceros intercepten los datos. Esta medida resulta útil al conectarse a redes wifi públicas.
- Revisar los permisos de las aplicaciones: muchas de ellas solicitan acceso a la cámara, el micrófono, la ubicación y otros datos sensibles.
