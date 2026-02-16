Cuál es la verdura más recomendada para mujeres y adultos mayores
El consumo de esta hortaliza asegura la ingesta de micronutrientes vitales; su estructura química potencia la fijación de componentes que protegen la densidad ósea
La selección de alimentos con alta densidad de nutrientes ocupa un lugar central en las recomendaciones médicas. Una verdura en particular surge como una alternativa de gran valor nutricional dentro del grupo de las hortalizas. Esta especie vegetal de origen asiático ofrece una composición química singular que beneficia procesos biológicos en etapas específicas de la vida.
Cuál es la verdura más recomendada para mujeres y adultos mayores
El pak choi es el vegetal que los especialistas recomiendan con mayor énfasis para este sector de la población. Su ventaja principal radica en el alto contenido de calcio y vitamina K. Estos dos elementos resultan esenciales para el correcto funcionamiento del metabolismo de los huesos.
A diferencia de otras hortalizas similares, esta planta posee una escasa cantidad de oxalatos, unos compuestos que funcionan como obstáculos naturales que impiden al organismo absorber los minerales de manera eficiente, según explicó a LA NACION la médica clínica especializada en nutrición Ana Cascú (M.N. 105261).
La profesional también señaló que este alimento integra un perfil antioxidante que pertenece de forma exclusiva a las crucíferas. Esta característica no aparece en el resto de las verduras de hoja tradicionales.
Qué propiedades tiene el pak choi para la salud
Este vegetal destaca por su alta densidad nutricional: aporta cantidades significativas de fibra dietaria y vitamina C. Su composición incluye vitamina A en forma de carotenoides y vitamina K. Contiene folatos y minerales como potasio y magnesio. La combinación de estos elementos bioactivos se asocia a un menor estrés oxidativo celular. Estos componentes contribuyen al control de la presión arterial y reducen la inflamación de bajo grado.
El aporte de calcio y vitamina K es el punto más relevante para la salud ósea. Estos nutrientes actúan directamente sobre el tejido de los huesos. El fenómeno es especialmente importante para la prevención de enfermedades degenerativas en los huesos. La baja proporción de oxalatos permite que los minerales lleguen a la sangre con mayor facilidad. En vegetales como la espinaca, la presencia de estos antinutrientes dificulta el aprovechamiento del calcio.
La salud metabólica también recibe beneficios del consumo de esta planta. El pak choi es un alimento de bajo índice glucémico. Posee un alto volumen y una carga calórica muy pequeña. Sus tallos carnosos brindan textura y agua a las comidas. Esta característica ayuda a aumentar la saciedad de las personas. Resulta un recurso útil para los planes de alimentación que buscan el control del peso corporal.
Cuál es el origen de esta hortaliza y cómo llegó a la mesa
Esta verdura pertenece a la especie Brassica rapa var chinensis. Forma parte de la familia de las crucíferas junto al repollo y el brócoli. Su historia comenzó en China hace más de 1500 años. El cultivo se originó en la región del delta del río Yangtsé.
Con el paso de los siglos, su producción se extendió hacia Corea y Japón. En el siglo XVIII el vegetal arribó a Europa. Un siglo después, las comunidades migrantes chinas introdujeron la planta en América del Norte. Hoy este producto gana terreno en las cocinas de todo el mundo y se vende de forma frecuente en las verdulerías argentinas.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Sol Valls.
