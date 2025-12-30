Cúrcuma con ingrediente secreto: por qué se debe tomar a la mañana

En el último tiempo, el consumo matutino de cúrcuma combinado con jugo de limón se popularizó como un “remedio” casero que promete diversos beneficios para el organismo. Esta mezcla, reconocida por sus importantes propiedades desinflamatorias, es buscada por quienes aspiran a aliviar malestares con ingredientes orgánicos y potenciar su bienestar desde las primeras horas del día.

La raíz de cúrcuma, en conjunto con este cítrico, se presentan como un poderoso aliado para mejorar significativamente la salud digestiva y fortalecer las defensas naturales del cuerpo, convirtiéndose en una opción natural a considerar por quienes buscan aprovechar todos los beneficios que trae este conjunto. Se trata de una opción fácil de hacer y que puede sumarse a la rutina diaria sin mucho esfuerzo.

Esta mezcla se debe incorporar a la mañana para que tenga más efecto (Foto: Freepik)

Uno de los principales efectos atribuidos a esta combinación es su capacidad para desinflamar el estómago al despertar, lo que puede contribuir a una sensación de ligereza a lo largo del día. Además de la desinflamación, la cúrcuma y el limón actúan positivamente en la salud digestiva al disminuir la presencia de gases y mitigar síntomas asociados al síndrome del intestino irritable, como las náuseas o la sensación de vómito.

Es importante señalar que, si bien hay quienes sugieren un posible efecto en la pérdida de peso, la evidencia científica actual no respalda de manera suficiente esta afirmación. De esta manera, si la persona busca adelgazar debe seguir los métodos tradicionales de actividad física y comidas controladas.

Más allá del sistema digestivo, la cúrcuma demostró poseer propiedades analgésicas. Este compuesto natural puede ser eficaz para aliviar el dolor derivado de afecciones musculares y óseas, siendo de particular interés para individuos que padecen artritis.

La inclusión regular de cúrcuma con jugo de limón en la rutina matutina también se considera un método natural para prevenir diversas afecciones respiratorias y, simultáneamente, reforzar la respuesta del sistema inmunológico, lo que añade un valor nutricional y funcional significativo al desayuno.

La cúrcuma y el limón ayudan a desinflamar el estómago (Foto: Freepik) Maksym_Azovtsev

Para aprovechar al máximo las propiedades de la cúrcuma, cuya popularidad ya trascendió su uso en el curry para destacar sus cualidades antibacterianas y cicatrizantes, existen diversas formas de consumo. Aunque se encuentra disponible en cápsulas, tabletas, extractos, polvo o como suplemento alimenticio, los especialistas coinciden en que la preparación en forma de té o jugo es una de las maneras más efectivas para integrar sus beneficios. Sin embargo, es fundamental recordar la importancia de consultar siempre a un médico de cabecera antes de incorporar cualquier nuevo remedio o suplemento a la dieta diaria.

La cúrcuma, originaria de la India y perteneciente a la misma familia del jengibre, obtiene su característico polvo amarillo del tallo subterráneo de la planta, gracias a su alto contenido de curcumina, el compuesto bioactivo responsable de gran parte de sus beneficios. Conocida también como el “azafrán asiático” por su color, esta planta es notablemente baja en calorías y grasas, pero rica en hidratos de carbono.

Por su parte, el limón complementa a la cúrcuma al aportar, junto con ella, una amplia gama de nutrientes esenciales, incluyendo potasio, vitaminas C, E y K, sodio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc, configurando así una combinación nutricionalmente densa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA