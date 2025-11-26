El jengibre es el aliado ideal para algunas dolencias y malestares corporales

El jengibre se ganó la fama de ser una especia que sirve para tratar náuseas y vómitos, razón por la que suele utilizarse para diferentes tratamientos con el objetivo de aliviar síntomas y dolencias, por lo que un informe se encargó de revelar la verdad detrás de sus beneficios.

A través de un informe elaborado por el periódico The New York Times, se investigó si el jengibre puede aliviar el malestar estomacal o si se trata de un mito. En diálogo con expertos del área, comenzaron por preguntar si existe algún tipo de evidencia científica alrededor de un tratamiento para las náuseas u otros problemas, además de la mejor manera de consumirlo.

En diálogo con Michael Curley, gastroenterólogo del Centro Médico Dartmouth Hitchcock, confirmaron que es un remedio predilecto para los problemas digestivos desde hace siglos. Con respecto a los estudios realizados alrededor de las preguntas por su rendimiento, el doctor añadió que la limitada investigación disponible sugiere que su ingesta puede ser segura y efectiva para tratar las náuseas y los vómitos en ciertos contextos.

El jengibre suele presentarse como infusión para ingerirlo

Luego, para responder a la pregunta de cómo podría ser de ayuda esta especia, The New York Times conversó con Megan Crichton, investigadora y dietista que estudia el jengibre en la Universidad Tecnológica de Queensland. Como respuesta, descubrieron que esta planta contiene dos compuestos picantes, el gingerol y el shogaol, los cuales se cree que alivian las náuseas al bloquear las vías relacionadas con ellas en el intestino y el cerebro, lo que impide que se active el centro del vómito en el cerebro. Al mismo tiempo, Keshab Paudel, farmacólogo y médico que lo estudia en la Facultad de Medicina Osteopática Burrell, agregó que hay cierta evidencia limitada que sugiere que los suplementos de este alimento pueden aliviar los síntomas al acelerar el vaciado gástrico.

Al ingresar en ejemplos concretos de los beneficios del jengibre, el medio estadounidense mencionó un estudio realizado por el Dr. Paudel y sus colegas, donde descubrieron que las mujeres embarazadas que consumían entre 500 y 1500 miligramos de suplementos de jengibre al día habían mejorado los síntomas de las náuseas, pero no habían vomitado menos. Por otro lado, en un estudio realizado en el 2023 se concluyó que podría ayudar con los síntomas de la dispepsia funcional, ya que los participantes informaron una mejoría en la acidez estomacal, el dolor y ardor en la parte superior del abdomen, además de la sensación de saciedad excesiva después de comer.

Qué tipos de jengibres son eficaces

El jengibre está disponible en muchas presentaciones, ya que se puede comer crudo o como especia, beberlo en té o refresco, chuparlo en una pastilla y tragarlo en una cápsula. Sin embargo, hay muy poca información sobre cómo se comparan las distintas presentaciones para aliviar el estómago.

Por eso, el periódico consultó con Joshua Forman, gastroenterólogo del Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland, quien suele recomendar a sus pacientes con náuseas que prueben suplementos de jengibre. Este doctor recomienda tomar 500 miligramos dos veces al día para tratar las náuseas causadas por un problema crónico, como las náuseas matutinas, o por dolencias a corto plazo como molestias estomacales, resacas y mareos, aunque hay menos investigación sobre la eficacia del jengibre en esos contextos.

El jengibre viene en un sinfín de formatos distintos para las diferentes alimentaciones Freepik

En un estudio de 2017, Megan Crichton y sus colegas descubrieron que dos populares tés de jengibre aportaban solo 0,04 y 0,15 miligramos de la especia por porción. Aunque en cualquier presentación se considera generalmente seguro, la investigadora y dietista indicó que las personas que toman medicamentos, como anticoagulantes, inmunosupresores o pastillas para la presión arterial o la diabetes, deben consultar con un médico antes de consumirlo regularmente.

De igual manera, el jengibre tiene pocos efectos secundarios y cuenta con el respaldo científico. Para concluir, Joshua Forman aseguró: “Es una herramienta valiosa para tener en la mano en el tratamiento”.