El médico nefrólogo Gabriel Lapman analiza la incidencia de los suplementos minerales en la salud física. La nutrición moderna muestra una reducción en la ingesta de magnesio por el consumo de productos ultraprocesados. La carencia de estos elementos altera los procesos químicos que sostienen la energía diaria.

Qué tipo de magnesio puede ayudar a reparar los músculos y huesos

El citrato de magnesio destaca como la opción principal para el mantenimiento de la estructura ósea y la recuperación de las fibras musculares. Este compuesto químico actúa de forma directa en la reparación de los tejidos tras el desgaste físico.

Los beneficios de consumir magnesio

La sustancia colabora con el calcio para dar solidez a las piezas del esqueleto. El nefrólogo Gabriel Lapman explica: “Se trata de un mineral esencial porque colabora con más de 300 enzimas que llevan a cabo distintos procesos”. La producción de proteínas y energía celular depende de este equilibrio interno.

La variante de citrato cobró relevancia por su alta capacidad de absorción en el sistema digestivo. El mineral regula la contracción de los músculos y previene lesiones a largo plazo. La presencia de vitamina D potencia estos efectos en el tejido óseo. Los expertos recomiendan esta opción específica para quienes buscan un soporte integral en su rendimiento físico y estabilidad estructural.

Cuatro beneficios del magnesio que seguro que no sabías

Qué otras funciones biológicas tiene el citrato en el cuerpo humano

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos destaca la popularidad de este compuesto por su efecto de alivio del estreñimiento ocurre en un corto plazo. Los reportes indican una respuesta orgánica entre los 30 minutos y las seis horas posteriores a la ingesta.

Los médicos sugieren un uso limitado a una semana bajo consejo profesional. El exceso de este suplemento deriva en mareos o náuseas. También afecta la frecuencia de los latidos del corazón en dosis inadecuadas. El mineral cumple un rol determinante en la estabilidad del sistema nervioso central.

La transmisión de las señales eléctricas entre las neuronas requiere niveles óptimos de este nutriente. El control de la presión arterial y los valores de glucosa en sangre también figuran entre sus tareas principales. Los especialistas asocian el consumo de este suplemento con una mejora en la calidad del descanso y la reducción del estrés metabólico.

Cuáles son las causas principales de la deficiencia de magnesio

La absorción de nutrientes enfrenta obstáculos biológicos específicos en la población actual. El déficit ocurre incluso en personas con una dieta equilibrada. Los pacientes con celiaquía presentan dificultades para procesar el mineral.

Gabriel Lapman, autor de Más zapatillas, menos pastillas, afirma: “Quienes consumen antibióticos también corren el riesgo de que el cuerpo pierda la capacidad de incorporar el magnesio”. La salud digestiva determina el éxito de cualquier plan de suplementación.

El predominio de aditivos en los alimentos modernos reduce la presencia de componentes esenciales. La falta de este elemento se vincula con problemas gastrointestinales crónicos. La medicina preventiva advierte sobre la necesidad de monitorear estos valores en pacientes con dietas restrictivas. El consumo regular de ciertos fármacos también interfiere en la retención del mineral dentro del organismo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.