Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “Estos cinco alimentos reducen la glucemia y te sacan el hambre”
El especialista en medicina funcional digestiva propuso un esquema alimentario basado en proteínas, grasas y fibra que es muy fácil de incorporar a la dieta diaria
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El médico Facundo Pereyra, especialista en medicina funcional digestiva y bienestar, compartió una estrategia nutricional específica para gestionar el hambre y los antojos dulces a lo largo de la jornada. Según el profesional, la clave reside en la composición del primer alimento del día tras un periodo de ayuno nocturno de 12 horas. El esquema propuesto pone el foco en la combinación equilibrada de nutrientes en el desayuno.
“Este desayuno te ayuda a controlar los antojos dulces y el hambre durante todo el día. El desayuno es así. Huevo. Acuérdense, siempre huevo. 12 horas de ayuno a la noche y desayunar huevo. 3 huevos, tranquilo, no tengas miedo al colesterol. De 3 a 6 huevos sin problema”, afirmó Pereyra durante su explicación sobre los beneficios de este método para la salud digestiva. El profesional enfatizó que este alimento rico en proteínas debe ser el eje central de la ingesta matutina.
No obstante, la proteína del huevo requiere complementos para maximizar su efecto. El médico sugirió acompañar esta base con elementos que aporten grasas saludables y fibra. En su receta, recomienda integrar frutos secos, palta, aceite de oliva y vegetales frescos como tomate, zanahoria, hinojo o diversas plantas. Esta estructura de nutrientes busca modificar la respuesta metabólica del organismo frente al primer consumo de la mañana.
“Y acompañarlo siempre con alguna grasa saludable: frutos secos, palta, oliva y alguna verdurita, tomatito, zanahoria, algo que cualquiera, puede ser hinojo, alguna planta”, detalló el especialista sobre las opciones disponibles, que son fáciles de implementar en la dieta de cualquier argentino.
Según Pereyra, el mecanismo biológico detrás de esta combinación es directo. “Esa mezcla de proteína, grasa y fibra hace que tu glucemia casi no se levante, entonces al no levantarse no se dispara la insulina y no cae, no tenés ese valle que te genera hambre, mal humor, inestabilidad”, explicó el médico.
Con este enfoque, el especialista sostuvo que es posible mantener una energía constante y evitar las fluctuaciones que derivan en un consumo excesivo de alimentos procesados o dulces durante el resto del día.
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