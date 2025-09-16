El motivo por el que las mujeres tienen ganas de comer chocolate durante su periodo

Muchas mujeres sienten un fuerte deseo de comer chocolate durante su periodo menstrual, y esto no se trata de un simple capricho, sino de una necesidad biológica. Al respecto, Álvaro Fernández, farmacéutico, explicó en su cuenta de TikTok: “No es un simple antojo, hay una ciencia detrás de las ganas irremediables de comer chocolate durante la regla”. Según el especialista, estos antojos son tan comunes que forman parte de la experiencia habitual de muchas mujeres en esta etapa del ciclo, y entenderlos ayuda a normalizar la situación y a no sentirse culpable por sucumbir a ellos.

Fernández publicó un video y agregó: “En este supermercado son unos auténticos genios del marketing, poner los productos de higiene menstrual junto al chocolate es mezquino e inteligente”. Y continuó: “Pero ¿sabés por qué a muchas mujeres la regla les da ganas de comer chocolate? No es un antojo sin más, hay ciencia detrás. Antes y durante la menstruación, los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad, bajan, lo que puede provocar cambios de humor y ansiedad, y el chocolate contribuye a aumentarla“.

El chocolate contiene compuestos que favorecen la producción de serotonina y endorfinas, neurotransmisores relacionados con la felicidad y la sensación de bienestar (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) stefan zeitz

Es por eso que durante la menstruación es normal estar más cansada y el azúcar y la grasa del chocolate dan energía inmediata. “Comer chocolate produce endorfinas que reducen la irritabilidad y el malestar. Claramente, durante esos días el chocolate no te debería de faltar”, aseveró. Además, el especialista aclaró que en esta fase del ciclo muchas mujeres presentan niveles más bajos de magnesio, y el chocolate negro es una fuente de este mineral, por lo que el cuerpo lo “solicita” de manera natural.

Además, durante la menstruación es común sentir mayor cansancio, y las grasas y azúcares del chocolate proporcionan un aporte de energía rápida. Consumir chocolate también estimula la liberación de endorfinas, lo que ayuda a disminuir la irritabilidad y el malestar.

El chocolate, especialmente por su contenido de azúcares y grasas, proporciona un aumento rápido de energía (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) Ana Lukenda

De acuerdo con Mayo Clinic, el chocolate negro tiene muchos beneficios para la salud, incluye un menor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes, prevención de coágulos sanguíneos, mejora de la memoria, reducción del colesterol e incluso prevención de algunos tipos de cáncer.

Asimismo, contiene entre un 50 % y un 90 % de cacao en polvo, rico en flavonoides, sustancias químicas vegetales. Estos contribuyen a la producción de óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. También, aumentan la sensibilidad a la insulina, lo que podría reducir el riesgo de diabetes.

Algunos compuestos del chocolate, como la teobromina y la cafeína en pequeñas cantidades, pueden ayudar a mejorar la atención y la concentración (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) Pavel Vladychenko vk.com/altern

Beneficios de comer chocolate durante el ciclo menstrual

Mejora el estado de ánimo . Contiene compuestos que favorecen la producción de serotonina y endorfinas, neurotransmisores relacionados con la felicidad y la sensación de bienestar. Esto ayuda a contrarrestar cambios de humor, irritabilidad o ansiedad típicos de esta etapa.

. Contiene compuestos que favorecen la producción de serotonina y endorfinas, neurotransmisores relacionados con la felicidad y la sensación de bienestar. Esto ayuda a contrarrestar cambios de humor, irritabilidad o ansiedad típicos de esta etapa. Aporta energía rápida . Durante la regla es común sentirse más cansada o con menor vitalidad. El chocolate, especialmente por su contenido de azúcares y grasas, proporciona un aumento rápido de energía para sobrellevar la fatiga.

. Durante la regla es común sentirse más cansada o con menor vitalidad. El chocolate, especialmente por su contenido de azúcares y grasas, proporciona un aumento rápido de energía para sobrellevar la fatiga. Alivio del malestar físico . El magnesio presente en el chocolate negro contribuye a relajar los músculos y puede ayudar a disminuir calambres o tensiones típicas del ciclo menstrual.

. El magnesio presente en el chocolate negro contribuye a relajar los músculos y puede ayudar a disminuir calambres o tensiones típicas del ciclo menstrual. Efecto reconfortante y relajante . Comer chocolate actúa como un pequeño ritual de autocuidado, y, en muchos casos, genera sensación de placer y consuelo durante días que pueden ser incómodos o estresantes.

. Comer chocolate actúa como un pequeño ritual de autocuidado, y, en muchos casos, genera sensación de placer y consuelo durante días que pueden ser incómodos o estresantes. Estímulo cognitivo y concentración. Algunos compuestos como la teobromina y la cafeína en pequeñas cantidades, pueden ayudar a mejorar la atención y la concentración, contrarrestando la sensación de letargo que a veces acompaña al periodo menstrual.