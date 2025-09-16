El motivo por el que las mujeres tienen ganas de comer chocolate durante su periodo
Es habitual que durante el ciclo menstrual se antoje este alimento, lo cual puede explicarse por factores físicos, hormonales y emocionales
- 4 minutos de lectura'
Muchas mujeres sienten un fuerte deseo de comer chocolate durante su periodo menstrual, y esto no se trata de un simple capricho, sino de una necesidad biológica. Al respecto, Álvaro Fernández, farmacéutico, explicó en su cuenta de TikTok: “No es un simple antojo, hay una ciencia detrás de las ganas irremediables de comer chocolate durante la regla”. Según el especialista, estos antojos son tan comunes que forman parte de la experiencia habitual de muchas mujeres en esta etapa del ciclo, y entenderlos ayuda a normalizar la situación y a no sentirse culpable por sucumbir a ellos.
Fernández publicó un video y agregó: “En este supermercado son unos auténticos genios del marketing, poner los productos de higiene menstrual junto al chocolate es mezquino e inteligente”. Y continuó: “Pero ¿sabés por qué a muchas mujeres la regla les da ganas de comer chocolate? No es un antojo sin más, hay ciencia detrás. Antes y durante la menstruación, los niveles de serotonina, la hormona de la felicidad, bajan, lo que puede provocar cambios de humor y ansiedad, y el chocolate contribuye a aumentarla“.
Es por eso que durante la menstruación es normal estar más cansada y el azúcar y la grasa del chocolate dan energía inmediata. “Comer chocolate produce endorfinas que reducen la irritabilidad y el malestar. Claramente, durante esos días el chocolate no te debería de faltar”, aseveró. Además, el especialista aclaró que en esta fase del ciclo muchas mujeres presentan niveles más bajos de magnesio, y el chocolate negro es una fuente de este mineral, por lo que el cuerpo lo “solicita” de manera natural.
Además, durante la menstruación es común sentir mayor cansancio, y las grasas y azúcares del chocolate proporcionan un aporte de energía rápida. Consumir chocolate también estimula la liberación de endorfinas, lo que ayuda a disminuir la irritabilidad y el malestar.
De acuerdo con Mayo Clinic, el chocolate negro tiene muchos beneficios para la salud, incluye un menor riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes, prevención de coágulos sanguíneos, mejora de la memoria, reducción del colesterol e incluso prevención de algunos tipos de cáncer.
Asimismo, contiene entre un 50 % y un 90 % de cacao en polvo, rico en flavonoides, sustancias químicas vegetales. Estos contribuyen a la producción de óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. También, aumentan la sensibilidad a la insulina, lo que podría reducir el riesgo de diabetes.
Beneficios de comer chocolate durante el ciclo menstrual
- Mejora el estado de ánimo. Contiene compuestos que favorecen la producción de serotonina y endorfinas, neurotransmisores relacionados con la felicidad y la sensación de bienestar. Esto ayuda a contrarrestar cambios de humor, irritabilidad o ansiedad típicos de esta etapa.
- Aporta energía rápida. Durante la regla es común sentirse más cansada o con menor vitalidad. El chocolate, especialmente por su contenido de azúcares y grasas, proporciona un aumento rápido de energía para sobrellevar la fatiga.
- Alivio del malestar físico. El magnesio presente en el chocolate negro contribuye a relajar los músculos y puede ayudar a disminuir calambres o tensiones típicas del ciclo menstrual.
- Efecto reconfortante y relajante. Comer chocolate actúa como un pequeño ritual de autocuidado, y, en muchos casos, genera sensación de placer y consuelo durante días que pueden ser incómodos o estresantes.
- Estímulo cognitivo y concentración. Algunos compuestos como la teobromina y la cafeína en pequeñas cantidades, pueden ayudar a mejorar la atención y la concentración, contrarrestando la sensación de letargo que a veces acompaña al periodo menstrual.
Otras noticias de Alimentación
Kéfir, kombucha o yogur: diferencias, beneficios, propiedades y mejor momento para consumirlos
Más allá del boom. Cuánta proteína necesita realmente una persona, según la UCLA en EE.UU.
“Pedí un crédito para comprar comida”. Las familias pobres se endeudan con prestamistas que cobran tasas siete veces más altas que las tarjetas de crédito
- 1
Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica
- 2
Presupuesto: para un experto en políticas públicas, el aumento en las partidas educativas no sería tal
- 3
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 4
Corrientes: un ladrón quiso asaltar violentamente una joyería pero dos empleados lograron reducirlo