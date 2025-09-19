El truco de congelar la cáscara de la banana: para qué sirve y cómo aprovecharla

El uso de métodos caseros para mejorar las tareas del hogar gana cada vez más seguidores. Entre estas prácticas destaca una que resulta especialmente útil para quienes cuidan plantas: congelar las cáscaras de banana antes de emplearlas como fertilizante.

Dicho procedimiento permite que conserven mejor sus nutrientes y, además, facilita su manipulación y corte al momento de incorporarlas al compost o directamente a la tierra.

Cómo preparar y usar la cáscara de banana como fertilizante

El proceso para transformar la cáscara en un recurso eficaz de nutrición vegetal es sencillo y se puede realizar en cualquier hogar.

Antes de congelar, lave bien la cáscara para sacar restos de tierra o pesticidas. Después, córtela en pedazos chicos o medianos.

Guarde los trozos en una bolsa o recipiente hermético y lleve todo al freezer.

Cuando lo necesite, agregue los trozos congelados al compost casero o entiérrelos cerca de las raíces de sus plantas, ya sea en macetas o en el jardín.

Con el tiempo, la cáscara se descompone y libera sus minerales, al fortalecer las raíces, estimulando el crecimiento y mejorar la fertilidad del suelo.

Es importante comer todas las partes de las bananas Pexels

Quienes buscan potenciar aún más el abono pueden incorporar a la mezcla otros restos orgánicos. “Para darle un plus extra, podés mezclar la cáscara de banana con otros restos orgánicos como cáscaras de huevo o café usado. Así, vas a lograr un abono más completo y una estructura de suelo mucho más rica para tus plantas”, explican las recomendaciones difundidas.

Aunque el aprovechamiento de la cáscara como fertilizante es cada vez más popular, la banana también tiene un lugar destacado en la cocina. Puede ser parte de recetas dulces, como budines, o incluso añadirse a preparaciones saladas como ensaladas.

Otra alternativa es consumirla de manera sencilla, sin acompañamientos. La fruta, además de su versatilidad, aporta nutrientes clave, pues es fuente de potasio y Vitamina B, lo que la convierte en un alimento valorado tanto por su sabor como por sus beneficios nutricionales.

Por María Camila Salas Valencia