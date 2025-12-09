El truco para neutralizar los pensamientos negativos, según el psiquiatra Fernando Mora

La cabeza puede jugar una mala pasada cuando se enfrenta a la negatividad de los demás. Por eso, el psiquiatra Fernando Mora reveló un ejercicio práctico y accesible para neutralizar los pensamientos negativos persistentes. Denominada “la otra cara de la moneda”, esta técnica busca modificar la perspectiva ante situaciones adversas y fomentar una visión más constructiva. Con este simple ejercicio, las personas pueden hacerse de una herramienta para el manejo del estrés y los problemas cotidianos, algo cada vez más necesario en la sociedad actual.

A través de un video en su cuenta de Instagram @fernandomora_, donde cosecha más 194 mil seguidores, el médico explicó cómo poner en práctica el ejercicio. Solo se requieren papel, lápiz y unos pocos minutos de reflexión. La metodología se estructura a través de una tabla de dos columnas y cuatro filas, que actúa como guía visual para el proceso de pensamiento. De esta manera, se busca ordenar y racionalizar las preocupaciones, facilitando un cambio en la percepción.

El médico es muy popular en redes sociales gracias a sus videos (Foto: @doctormora_)

El primer paso consiste en identificar con precisión la situación que genera la preocupación. Puede ser un problema laboral, una discusión o cualquier evento que afecte el estado de ánimo.

La claridad en esta identificación es crucial. Una vez establecida la situación, se procede a la segunda fila de la tabla. Allí, se debe escribir con detalle cómo te afectó personalmente esa situación y cuáles son los sentimientos asociados. Este momento es fundamental para reconocer y validar las emociones experimentadas, conectando con el impacto del evento.

La tercera fila invita a una reflexión profunda sobre los posibles beneficios o aprendizajes derivados de la experiencia negativa. Mora plantea preguntas clave como “¿qué puedo aprender de esta situación?” o “¿hay algo positivo que pueda sacar de ella?”. El especialista insta a anotar cualquier respuesta que surja, incluso si en un principio parece de poca importancia. Este paso es el corazón del ejercicio, ya que fuerza al cerebro a buscar ángulos alternativos y a desafiar la narrativa inicial de la negatividad, buscando la “otra cara de la moneda” que da nombre al método.

Finalmente, en la cuarta y última fila, se debe redactar una nueva versión de la situación original. Esta reformulación debe centrarse exclusivamente en los aspectos positivos y en los beneficios potenciales identificados previamente. El objetivo es reencuadrar la experiencia, transformando la percepción de un evento puramente negativo en uno que contiene lecciones o incluso oportunidades de crecimiento personal.

El ejercicio debe realizarse en una hoja para tener mayor claridad (Foto: @doctormora_)

Mora comparó el cerebro humano con un músculo y argumentó que “cuanto más practiques este ejercicio, más fácil te resultará ver el lado positivo de las cosas”. Esta analogía subraya que la capacidad de reinterpretar situaciones y encontrar aspectos constructivos es una habilidad que se desarrolla y fortalece con la constancia. La plasticidad cerebral permite que, con la práctica, este cambio de perspectiva se vuelva más automático y natural.

Con este simple ejercicio que toma solo unos minutos, el psiquiatra demostró que existen técnicas de gestión emocional que buscan optimizar el funcionamiento cognitivo de la persona. La técnica de “la otra cara de la moneda” se posiciona así como una herramienta fundamental dentro de un marco integral de cuidado de la salud mental, resaltando la importancia de la proactividad en el bienestar psicológico. Aplicar este método ofrece un camino claro para transformar el diálogo interno y mejorar la respuesta ante los desafíos cotidianos que tanta preocupación pueden generar.