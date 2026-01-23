Quiero reducir el cansancio: las vitaminas a consumir para lograrlo

Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo adecuado de un individuo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de dos mil millones de personas en el mundo tienen deficiencia de vitaminas y minerales claves.

“No podemos vivir sin ellas, esto lo sabemos porque en investigaciones pioneras realizadas en roedores se demostró que, incluso alimentando a los animales únicamente con glucosa y proteína libres, igual se morían o tenían problemas de salud.

Fue así como se descubrió que existen seis componentes esenciales para nuestra supervivencia: las vitaminas A, D, el complejo B, C, E y K que nos mantienen ‘a flote’”, explicó a LA NACION la licenciada en Nutrición, Valentina Martínez.

Para ella, la cantidad precisa de vitaminas que se deben consumir depende de la edad, sexo, estado de salud y aptitud física de cada persona. Aunque sí existen recomendaciones generales que se llaman Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) que brindan una orientación respecto de cuánto se necesitaría consumir diariamente.

Vitamina B1, B2, B3, B6, B9 y B12, ¿para qué sirven?

En el caso de las vitaminas del complejo B se destacan frente a otras por:

Fortalecer el sistema inmunológico, previniendo una serie de trastornos que pueden afectar la calidad de vida

Convertir los alimentos en energía, evitando síntomas como fatiga, irritabilidad e incluso depresión

Las vitaminas del complejo B colaboran con el fortalecimiento del sistema inmunológico Foto ilustrativa: PIXABAY

“Son claves para la regulación del metabolismo, la síntesis de los glóbulos rojos, el crecimiento y el mantenimiento de tejidos y el sistema nervioso”, destacó el nutricionista Matías Marchetti.

También informa que dentro de las varias subcategorías: B1, B2, B3, B6, B9 y B12 “cada una tiene una función específica, pero todas están relacionadas con el buen funcionamiento del organismo”, dijo.

Rinat Ratner, magíster en Nutrición Clínica del INTA, Universidad de Chile señala en una publicación académica que los síntomas de la falta de vitaminas del complejo B son:

Cansancio y/o debilidad muscular, dificultad para caminar, pérdida de la sensibilidad

Falta de apetito o vómitos

Pérdida de memoria, deficiencias cognitivas o confusión mental

Debilidad del sistema inmunológico

Cambios en el estado de ánimo

Lentitud de reflejos o disminución de la función del sistema nervioso

En qué alimentos encontrar las vitaminas del complejo B

La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard manifiesta que se puede encontrar este grupo de vitaminas en los siguientes alimentos: lácteos, huevos, carnes rojas y blancas, mariscos, ostras y almejas; vegetales de color verde oscuro; cereales integrales y legumbres como porotos y garbanzos; frutas como cítricos, banana y sandía; y productos de soja.

Deficiencia de vitamina B12

“Los vegetarianos o veganos pueden tener dificultad para adquirir suficiente cantidad de vitamina B12 dado que se obtiene únicamente de productos de origen animal. Eso junto a las nuevas formas de criar a las vacas hacen que la B12 sea una de las vitaminas que más deficiencia presenta a nivel poblacional”, explicó Martínez a la vez que señaló que por esos motivos puede ser necesario tomar suplementos o alimentos fortificados con ella.

La carne es una gran fuente de vitamina B12

¿En qué momento del día conviene tomar la vitamina B12?

Respecto de quienes tengan por indicación profesional consumir suplementos de esta vitamina, Martínez resaltó que, preferiblemente, el consumo debe ser en ayunas para que el cuerpo lo pueda absorber rápidamente y sin inconvenientes.

Asimismo, dijo que en caso de no poder hacerlo a primera hora de la mañana, es aconsejable tomar la suplementación en momentos que estén alejados de las comidas principales como desayuno, almuerzo o cena.