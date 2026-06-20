José Abellán, cardiólogo, sobre el magnesio: “Descanso mejor, pero probablemente no prolongue mi esperanza de vida”
Aunque ha ganado popularidad por sus supuestos beneficios, la evidencia científica respalda solo algunos de los efectos que se les atribuyen
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El magnesio se ha convertido en uno de los suplementos más consumidos en los últimos años. Sin embargo, especialistas advierten que no se trata de una solución universal para los problemas de salud y que su utilidad depende, en gran medida, de la existencia de una deficiencia real de este mineral en el organismo.
Según explicó el cardiólogo José Abellán, el magnesio desempeña funciones esenciales en el cuerpo humano, ya que participa en más de 300 reacciones enzimáticas, incluidas aquellas relacionadas con la contracción del músculo cardíaco.
No obstante, considera que muchas de las propiedades que se le atribuyen en redes sociales y campañas publicitarias carecen de respaldo científico sólido.
De acuerdo con el especialista, los suplementos de magnesio no reducen los niveles de colesterol total, colesterol LDL ni triglicéridos. Respecto a la presión arterial, señala que pueden producir una disminución leve, principalmente en personas con hipertensión, con reducciones estimadas entre 2 y 4 milímetros de mercurio.
Abellán también indicó que existe evidencia de una mejoría modesta pero consistente en la resistencia a la insulina. Sin embargo, afirmó que no hay pruebas concluyentes que permitan asegurar que el consumo de magnesio previene infartos o prolonga la esperanza de vida en personas sanas.
El sueño y el déficit de magnesio
En relación con el descanso, el cardiólogo explicó que algunos estudios sugieren que determinadas formulaciones, especialmente el magnesio en forma de glicinato, pueden contribuir a mejorar el sueño en personas con insomnio leve o dificultades para descansar.
Sobre la posibilidad de que exista una deficiencia generalizada de este mineral, Abellán señaló que no hay consenso claro.
Aunque la deficiencia severa es poco frecuente, algunos estudios estiman que entre el 2 % y el 15 % de la población podría presentar niveles insuficientes.
El especialista destacó además que las pruebas de sangre no siempre permiten detectar adecuadamente una carencia de magnesio, debido a que solo alrededor del 1 % del mineral presente en el organismo circula en el torrente sanguíneo. Por ello, una analítica normal no necesariamente descarta una deficiencia.
Quiénes tienen mayor riesgo
Entre los grupos con mayor probabilidad de presentar déficit de magnesio, Abellán mencionó a las personas con diabetes, trastornos digestivos, consumo problemático de alcohol, estrés crónico y quienes utilizan durante periodos prolongados medicamentos como el omeprazol y otros fármacos similares.
Respecto a los distintos tipos de suplementos disponibles, explicó que las presentaciones en forma de citrato o glicinato suelen ofrecer una mejor absorción que aquellas elaboradas con óxido de magnesio.
El cardiólogo recomendó priorizar la obtención de magnesio a través de la alimentación. Entre los alimentos que contienen este mineral mencionó las verduras de hoja verde, los frutos secos, las semillas y el cacao.
Según su criterio, el uso rutinario de suplementos no está justificado en la población sana. Considera que pueden tener utilidad en situaciones específicas, especialmente cuando existe una indicación médica, estrés crónico o problemas relacionados con el sueño.
Abellán comentó que actualmente consume magnesio y percibe una mejoría en su descanso. Sin embargo, subrayó que lo hace siendo consciente de que el suplemento no corrige una deficiencia diagnosticada ni reduce por sí mismo el riesgo cardiovascular o aumenta la longevidad.
Por Jos Guerrero
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