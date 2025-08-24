La fruta deshidratada que mejora la salud cardiovascular

Las ciruelas pasas, comúnmente reconocidas por su eficacia contra el estreñimiento, demostraron que también aportan beneficios significativos a la salud del corazón. Estudios recientes sugieren que su consumo diario puede mejorar los niveles de colesterol, reducir la inflamación y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Un estudio encontró que consumir ciruela pasa ayuda a sintetizar las proteínas en el cuerpo. Foto ilustrativa: PIXABAY

Ciruelas pasas para la salud del corazón​

De acuerdo con una investigación publicada en 2021 en la Biblioteca Nacional de Medicine (NIH, por sus siglas en inglés), ingerir entre 50 y 100 gramos de ciruelas pasas al día (lo equivalente a entre cinco y diez unidades) se asoció con una reducción en los niveles de colesterol y de ciertos marcadores inflamatorios en mujeres posmenopáusicas sanas.

No es recomendable ingerir más de 100 gramos de ciruela pasa al día Foto ilustrativa: PIXABAY

Estos efectos positivos estarían relacionados con el aumento de antioxidantes en el organismo, según explicó Shirin Hooshmand, PhD, RD, profesora de ciencias del ejercicio y la nutrición en la Universidad Estatal de San Diego y coautora del estudio.

¿Ciruelas pasas o ciruelas frescas?

Aunque existen menos estudios sobre los beneficios de las ciruelas frescas, el proceso de desecación al que se someten las pasas potencia su vida útil y puede mejorar algunas de sus propiedades nutricionales.

Maya Vadiveloo, profesora asociada de nutrición en la Universidad de Rhode Island, explicó al medio digital de bienestar VeryWell que comer de cinco a diez ciruelas pasas resulta más práctico que ingerir la misma cantidad de ciruelas frescas.

La especialista también señaló que ambas son preferibles al jugo de ciruelas pasas, ya que las frutas enteras aportan más fibra, generan mayor saciedad y suelen tener menos calorías.

¿Pueden beneficiar también a los más jóvenes?

La mayor parte de la evidencia científica se enfoca en mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 55 años, pero los especialistas consideran que los adultos jóvenes también pueden mejorar su salud cardiovascular con el consumo de esta fruta.

Las ciruelas pasas, al igual que otras frutas como manzanas o moras, deben formar parte de una alimentación variada, acompañada de verduras, legumbres y aceites saludables.(Imagen ilustrativa) Pexels

Vadiveloo recordó que las ciruelas pasas, al igual que otras frutas como manzanas o moras, deben formar parte de una alimentación variada, acompañada de verduras, legumbres y aceites saludables.

“No se pueden añadir ciruelas pasas a una dieta rica en carnes rojas o productos ultraprocesados y esperar que sean una solución milagrosa”, advirtió la investigadora.

Recomendaciones para incorporarlas a la dieta

Las ciruelas pasas son ricas en fibra, por lo que se aconseja introducirlas de forma gradual en la dieta. Ingerir una gran cantidad de golpe podría provocar molestias digestivas como calambres, hinchazón o estreñimiento.

Ingerir una gran cantidad de golpe de ciruelas pasas podría provocar molestias digestivas como calambres, hinchazón o estreñimiento Freepik

En cambio, un consumo moderado y constante puede ayudar a obtener sus beneficios para la salud intestinal y cardiovascular.

Antes de incorporarlas a su dieta, consultá con tu médico familiar para evitar que estas sean contraproducentes.