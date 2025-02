La vitamina recomendada que ayuda a fortalecer la memoria, según la Universidad de Harvard

Las vitaminas son un grupo de sustancias que sirven para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo del organismo. Bajo esta premisa global, los especialistas en nutrición ponen el foco en ellas y en cómo, cada una de ellas, cumple una función específica para ayudar al cuerpo en su día a día.

Como es de público conocimiento, la alimentación va de la mano con el cuidado de nuestro cerebro. Por ende, cuanto más agreguemos vitaminas, minerales, magnesio, entre otros suplementos, mejor desempeño tendremos en nuestra rutina y fortaleceremos, de manera activa, la memoria.

Fortalecer la memoria está vinculado con nuestra alimentación Crédito: Grok

Este panorama es analizado minuciosamente por diversos científicos, que dan su punto de vista y otorgan variables de alimentos para incluir a la dieta. A raíz de esto, la prestigiosa Universidad de Harvard especificó que la vitamina B es ideal para mantener el cerebro joven y saludable.

En efecto, la doctora Uma Naidoo, autora del libro This is your brain on food (“Lo que la comida le hace a tu cerebro”) aclaró que las diferentes clasificaciones de la vitamina B se adaptan a cualquier tipo de cuerpo y eso colabora con el correcto funcionamiento del organismo.

Importante para el cerebro, el sistema nervioso, la formación de glóbulos rojos y la salud cardiovascular, la vitamina B tiene ocho subtipos que obedecen a diferentes factores.

La mejor vitamina que cubre muchos aspectos relacionados con la salud del cerebro es la vitamina B

La vitamina B, en detalle

Vitamina B1: dentro de esta clasificación existe un componente llamado tiamina que ayuda a la formación de células y equilibra el organismo. En caso de no tener equilibrada la vitamina B1 el cuerpo comenzará a sentirse débil y cognitivamente deficiente.

Vitamina B2: según el sitio Medline Plus, esta vitamina “es importante para el crecimiento del cuerpo”. Además, “ayuda en la producción de glóbulos rojos. También ayuda en la liberación de energía de las proteínas”. Dentro de sus funciones está la producción de energía y descomposición de grasas.

Vitamina B3: su principal función es ser antioxidante. De esta forma, combate a las grasas y toxinas del cuerpo. Es capaz de producir colesterol y grasas necesarias para el organismo. También es conocida científicamente como niacina.

Vitamina B5: dentro de la B5 existe un componente llamado ácido pantoténico, que tiene la principal función de proteger al cuerpo del avance de toxinas. Al crear enzimas, esta vitamina descompone los ácidos grasos para obtener energía.

Vitamina B6: es el subtipo más asociado a proteger la memoria. Esta vitamina ayuda al cuerpo a metabolizar los hidratos de carbono e impacta directamente en el desarrollo cerebral de una persona.

Vitamina B7: conocida medicamente como biotina, la vitamina B7 regula las señales que dan las células y permite que el cerebro tenga una recepción más veloz de las órdenes.

Vitamina B9: está directamente asociada a la salud cerebral y neurológica. La fuerte presencia de ácido fólico permite que el cerebro trabaje de manera más eficiente.

Vitamina B12: es una de las vitaminas más reconocidas. Su popularidad en ascenso se debe a que es clave para la formación de los glóbulos rojos y ADN. También cumple una función directa de ayudar al sistema nervioso al reducir el estrés y la ansiedad.

LA NACION