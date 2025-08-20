Las cinco excusas que ponen las personas para justificar su insomnio

El insomnio se volvió en las últimas décadas en un problema de salud pública cada vez más frecuente en la sociedad. Si bien mucha gente elige buscar un tratamiento para poder mejorarlo, hay personas que buscan “excusas” para justificar su afección y evitar solucionarlo. Por ello, la especialista en sueño, Nuria Roure, identificó los cinco motivos más comunes que frenan el descanso reparador.

Dormir no consiste únicamente en desconectar. Mientras el cuerpo reposa, se ponen en marcha funciones vitales, se fijan los recuerdos, se regula el metabolismo, se refuerza la inmunidad y se equilibra la actividad hormonal. La falta de sueño, tanto por escasez como por mala calidad, interrumpe estos procesos y deja al organismo expuesto a consecuencias no deseadas.

Roure acumula más de veinte años ayudando a personas de todas las edades a mejorar sus rutinas de descanso, por eso advirtió que hay gente que evita tratar de solucionar el tema, convenciéndose de que no hay nada para arreglar.

La falta de sueño tiene consecuencias en la actividad cerebral (Foto: @dra.nuriaroure)

“Hay frases que se repiten tanto que acabamos creyendo que son verdad. Pero muchas veces, detrás de un ´yo soy así´lo que hay es agotamiento crónico, frustración y una salud que lleva tiempo pidiendo ayuda“, aseguró la experta en una publicación en su cuenta de Instagram.

Para Nuria la frase “dormir mal ya forma parte de mi vida” no puede ser aceptada. Por eso, enumeró cuáles son los mensajes que más se repiten en la sociedad para que la gente se autoconvenza de que no tiene ningún problema que solucionar a la hora de descansar.

La especialista se volvió una referente en la materia

Las 5 excusas más frecuentes para justificar el mal descanso

“No tengo tiempo para mejorar mi sueño”

La especialista advirtió que descuidar el sueño puede derivar en ansiedad, fatiga, problemas de salud, dificultades económicas o conflictos personales. “Tu cuerpo sí encuentra el tiempo. Si no lo respetas ahora, lo reclamará después”, alertó.

“Ya lo voy a hacer en septiembre”

Postergar el cuidado del descanso solo complica el proceso de recuperación: “Tu organismo no entiende de fechas en el calendario”, recordó la especialista.

“Yo soy de dormir mal, siempre fue así”

Roure enfatizó que el buen descanso se aprende y se entrena: “No sos de dormir mal, simplemente normalizaste un trastorno que puede corregirse”, aclaró.

“Necesito pastillas para poder dormir”

Confiar en una pastilla cada noche te aleja de un verdadero descanso reparador. El cuerpo puede readaptarse a dormir de manera natural si se aplican las estrategias adecuadas.

“Ya probé de todo y nada me funciona”

Tal vez no fue el momento idóneo, o el problema no se abordó con el acompañamiento correcto. “Dormir bien exige una visión integral y una guía profesional”, aseveró.

Para lograr un sueño reparador y combatir el insomnio, Roure recomendó establecer rutinas y hábitos saludables con disciplina, como mantener horarios regulares, construir una rutina de desconexión antes de dormir, evitar el uso de pantallas electrónicas en la cama, controlar el estrés y tener una alimentación adecuada.

Según la profesional, el problema de la falta de sueño se puede solucionar con constancia y esfuerzo, por eso llamó a evitar ponerse estas excusas que ella enumeró e ir en busca del tratamiento más indicado con la ayuda de profesionales. Dormir mal no es inocuo, sino todo lo contrario: tiene consecuencias reales en la salud.