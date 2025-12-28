Los compuestos del ajo que podrían favorecer la longevidad y un envejecimiento saludable

Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas identificó efectos positivos de moléculas presentes en plantas del género Allium sobre la longevidad y la calidad de vida en modelos animales, con resultados preliminares observados también en humanos.

Un estudio español demostró que determinados compuestos presentes de forma natural en el ajo tienen la capacidad de “alargar la vida” en ratones.

Estudios analizaron la relación del ajo con la longevidad Shutterstock

El mismo, difundido por Europa Press y publicado en la revista científica Cell Metabolism, plantea nuevas vías de trabajo para el desarrollo de estrategias que permitan mantener una buena calidad de vida durante el envejecimiento.

Moléculas ricas en azufre presentes en el ajo

El trabajo se centró en los llamados dialil sulfurados, compuestos orgánicos ricos en azufre que se encuentran en plantas de la familia Allium, entre ellas el ajo, la cebolla y el puerro. Según el CSIC, estas moléculas son responsables no solo del aroma y el sabor característicos de estos vegetales, sino también de distintos efectos beneficiosos para la salud.

Los investigadores explicaron que los dialil sulfurados se liberan cuando el ajo se parte o se mastica, de forma similar a lo que ocurre con la cebolla. Una vez liberados, estos compuestos actúan como antioxidantes y protegen a las células frente al daño causado por los radicales libres, moléculas inestables relacionadas con el envejecimiento celular.

Los sorprendentes resultados

La investigación demostró que estas moléculas retrasan múltiples efectos negativos del envejecimiento y aumentan la esperanza y la calidad de vida en ratones macho, tanto jóvenes como de edad avanzada.

Su consumo es habitual en la cocina diaria Freepik

En los animales del estudio, la inclusión de dialil sulfurados en la dieta produjo mejoras en el funcionamiento de la insulina, un elemento clave para la regulación del metabolismo y la prevención de enfermedades. Además, el equipo observó cambios en mecanismos de señalización celular implicados directamente en el envejecimiento.

Según detalla el estudio, estos compuestos provocan modificaciones en varias rutas biológicas relacionadas con la progresión del deterioro asociado a la edad. De acuerdo con los resultados, en los ratones analizados estas moléculas mejoraron alteraciones características de enfermedades neurodegenerativas, musculoesqueléticas y metabólicas, como el Alzheimer, la sarcopenia y la diabetes tipo 2.

En este contexto, los investigadores destacaron especialmente su papel en la regulación de la metainflamación, una inflamación crónica de bajo grado relacionada con alteraciones metabólicas como la obesidad y la hiperglucemia.

Asimismo, el estudio subraya que estos mecanismos están presentes tanto en animales como en humanos y son considerados clave para vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida, aunque insiste en la necesidad de continuar investigando antes de trasladar los resultados a la población general.

Datos observacionales en humanos

Aunque el trabajo se realizó principalmente en ratones y no es directamente aplicable a humanos, la investigación incluye un estudio observacional llevado a cabo en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Según los expertos, aún queda mucho trabajo por delante para conocer sus beneficios relacionados con la longevidad Freepik

En este análisis se observó que las personas con mayor fuerza muscular, un mejor perfil de triglicéridos y menor propensión a sufrir algunas alteraciones neurocognitivas eran aquellas que tenían potenciados algunos de los mecanismos sobre los que actúan los compuestos del ajo.

La primera autora del estudio, María Ángeles Cáliz Molina, investigadora del CSIC en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), explicó que se trata de una vía de trabajo prometedora, aunque recalcó que es necesario seguir investigando antes de extrapolar estos resultados a personas.

Nuevas investigaciones

El autor sénior del trabajo, Alejandro Martín-Montalvo, investigador del CSIC en el Cabimer y miembro del área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del CIBER, señaló que los resultados son prometedores y que el hecho de que se trate de compuestos de origen natural presentes en la dieta es un punto a favor.

Sin embargo, advirtió que aún queda mucho trabajo por delante para conocer el potencial real de estas moléculas en la mejora de la salud humana. Justamente, Martín-Montalvo insistió en que es necesario continuar con investigaciones tanto en modelos animales como en humanos antes de poder recomendar su uso.

Por Jos Guerrero