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Los grandes beneficios para el organismo de consumir semillas de papaya

Propiedades, beneficios de las semillas de papaya y cómo consumirlas correctamente en ayunas

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EL TIEMPO (GDA)
Estos pequeños componentes de la fruta contienen antioxidantes, compuestos fenólicos y nutrientes que podrían favorecer la digestión, apoyar el funcionamiento intestinal y contribuir al bienestar general del cuerpo
Estos pequeños componentes de la fruta contienen antioxidantes, compuestos fenólicos y nutrientes que podrían favorecer la digestión, apoyar el funcionamiento intestinal y contribuir al bienestar general del cuerpo(Foto: FreeP¡CK)

Las semillas de papaya ganaron popularidad por sus propiedades nutricionales y por los posibles beneficios que aportan al organismo cuando se consumen en ayunas. Aunque muchas personas suelen desecharlas, estos pequeños componentes de la fruta contienen antioxidantes, compuestos fenólicos y nutrientes que podrían favorecer la digestión, apoyar el funcionamiento intestinal y contribuir al bienestar general del cuerpo.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Applied Biological Chemistry, las semillas de papaya contienen compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias. La investigación señala que sustancias presentes en estas semillas podrían ayudar a combatir el estrés oxidativo y apoyar distintos procesos metabólicos.

Las semillas de papaya contienen compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias
Las semillas de papaya contienen compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, antimicrobianas y antiinflamatorias

Beneficios de las semillas de papaya para el cuerpo

Consumir semillas de papaya en ayunas puede aportar distintos beneficios para el organismo gracias a su contenido de antioxidantes, compuestos naturales y nutrientes esenciales. Su inclusión en la alimentación diaria llamó la atención por su posible apoyo a la digestión, el metabolismo y el bienestar general.

  • Favorecen la salud digestiva y el tránsito intestinal.
  • Aportan antioxidantes que ayudan a proteger las células.
  • Contribuyen al equilibrio del sistema digestivo.
  • Pueden apoyar el funcionamiento natural del hígado.
  • Ayudan a complementar una alimentación saludable y equilibrada.

Razones para consumir semillas de papaya diariamente

Las semillas de papaya pueden incorporarse fácilmente en la rutina alimentaria debido a su aporte de compuestos naturales y nutrientes que benefician distintas funciones del organismo. Consumidas con moderación, se convirtieron en una alternativa popular para quienes buscan complementar hábitos saludables de forma natural.

  • Son una fuente natural de antioxidantes y compuestos bioactivos.
  • Pueden complementar una dieta enfocada en el bienestar digestivo.
  • Ayudan a aprovechar al máximo las propiedades nutricionales de la papaya.
  • Su consumo es práctico y fácil de incluir en batidos o frutas.
  • Contribuyen a mantener hábitos alimenticios saludables diariamente.
Son una fuente natural de antioxidantes y compuestos bioactivos
Son una fuente natural de antioxidantes y compuestos bioactivosFreepik

Para consumir semillas de papaya en ayunas de forma correcta, especialistas recomiendan hacerlo con moderación e incorporarlas gradualmente en la alimentación. Una de las maneras más comunes es ingerir una pequeña cantidad de semillas frescas junto con agua, jugo natural o mezcladas en batidos durante las primeras horas del día.

También pueden combinarse con la pulpa de la papaya para facilitar su consumo y aprovechar mejor sus propiedades nutricionales. Debido a su sabor intenso y concentración de compuestos naturales, lo ideal es evitar excesos y mantener una dieta equilibrada acompañada de hábitos saludables.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia

EL TIEMPO (GDA)
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