Qué tan beneficioso es para el cuerpo comer papaya
Es una fruta tropical rica en vitaminas, fibra y antioxidantes y se convirtió en una aliada para la salud, pero ¿tiene algún aspecto malo?
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La papaya es una fruta tropical que se caracteriza por ser rica en vitaminas, fibra y antioxidantes. Hoy en Menú, te contamos por qué esta fruta, cuyo nombre deriva del maya páapay ya (zapote jaspeado), es una aliada indispensable para tu salud.
El secreto de la digestión y el aporte nutricional
De acuerdo con el texto de Fernanda Alvarado, la papaya es una excelente opción para quienes buscan una dieta equilibrada:
- Baja en calorías: 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal.
- La famosa papaína: esta enzima ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión.
- Equilibrio gástrico: asimismo, ayuda a equilibrar el pH de tu estómago.
- Vitamina C: contiene más vitamina C que limones o naranjas; una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente.
- Vitamina A: gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sanas la piel y la vista.
- Salud intestinal: es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal; una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día.
- Salud del corazón: Los antioxidantes que le dan su color anaranjado favorecen la salud del corazón y retrasan el envejecimiento prematuro.
Mitos y realidades
Es común escuchar afirmaciones sobre esta fruta que no siempre son precisas. Según la fuente informativa:
- ¿La papaya quema grasa? No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo, facilitando evitar antojos y cuidar el peso.
- ¿Prohibida en personas con diabetes? Al contrario, su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina.
- ¿Debe consumirse en ayunas? Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión.
- Sustituto médico. Aunque es muy beneficiosa, no hay consenso médico que respalde su uso como sustituto de los fármacos.
Consejos para comprar y almacenar
Para disfrutar de su mejor sabor y propiedades, se recomienda lo siguiente:
- Selección: elegí papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!
- Lo que debés evitar: evitá comprar papayas que estén verdes y duras, ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado.
- Higiene: antes de cortarla, siempre debés lavar la cáscara.
- Conservación: Una vez cortada, guardala en un recipiente hermético y refrigera.
- ¡Ojo con esto! Si sos alérgico al látex, es muy probable que también reacciones mal a la papaya, así que tené mucha precaución.
Es importante remarcar que, antes de incluir un nuevo alimento en su dieta, es recomendable consultar con un médico especialista.
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