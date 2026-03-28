Qué tan beneficioso es para el cuerpo comer papaya

La papaya es una fruta tropical que se caracteriza por ser rica en vitaminas, fibra y antioxidantes. Hoy en Menú, te contamos por qué esta fruta, cuyo nombre deriva del maya páapay ya (zapote jaspeado), es una aliada indispensable para tu salud.

El secreto de la digestión y el aporte nutricional

De acuerdo con el texto de Fernanda Alvarado, la papaya es una excelente opción para quienes buscan una dieta equilibrada:

Baja en calorías : 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal.

: 100 gramos de papaya aportan entre 40 y 60 kcal. La famosa papaína : esta enzima ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión.

: esta enzima ayuda a tu cuerpo a deshacer las proteínas de la carne y otras comidas pesadas, mejorando notablemente la digestión. Equilibrio gástrico : asimismo, ayuda a equilibrar el pH de tu estómago.

: asimismo, ayuda a equilibrar el pH de tu estómago. Vitamina C : contiene más vitamina C que limones o naranjas; una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente.

: contiene más vitamina C que limones o naranjas; una taza aporta el 137% de la ingesta recomendada diariamente. Vitamina A : gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sanas la piel y la vista.

: gracias a sus betacarotenos, ayuda a mantener sanas la piel y la vista. Salud intestinal : es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal; una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día.

: es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal; una taza aporta el 10% de la fibra que necesitas por día. Salud del corazón: Los antioxidantes que le dan su color anaranjado favorecen la salud del corazón y retrasan el envejecimiento prematuro.

La papaya es un excelente prebiótico que favorece la salud intestinal (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Mitos y realidades

Es común escuchar afirmaciones sobre esta fruta que no siempre son precisas. Según la fuente informativa:

¿La papaya quema grasa? No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo, facilitando evitar antojos y cuidar el peso.

No quema grasa por arte de magia. Lo que sí, al ser un fruto muy rico en agua y fibra, nos hace sentir saciados por más tiempo, facilitando evitar antojos y cuidar el peso. ¿Prohibida en personas con diabetes? Al contrario, su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina.

Al contrario, su azúcar se absorbe poco a poco gracias a la fibra que contiene. Además, sus antioxidantes protegen las células que producen insulina. ¿Debe consumirse en ayunas? Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión.

Falso. Tu cuerpo aprovecha sus nutrientes a cualquier hora del día. De hecho, comerla después de una comida fuerte es ideal para mejorar la digestión. Sustituto médico. Aunque es muy beneficiosa, no hay consenso médico que respalde su uso como sustituto de los fármacos.

Los antioxidantes de la papaya protegen las células que producen insulina (Foto de carácter ilustrativo: PIXABAY)

Consejos para comprar y almacenar

Para disfrutar de su mejor sabor y propiedades, se recomienda lo siguiente:

Selección : elegí papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto!

: elegí papayas de color naranja vibrante o rojizo. Cuando son blandas al tacto, ¡están en su punto! Lo que debés evitar : evitá comprar papayas que estén verdes y duras, ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado.

: evitá comprar papayas que estén verdes y duras, ya que difícilmente alcanzarán el dulzor esperado. Higiene : antes de cortarla, siempre debés lavar la cáscara.

: antes de cortarla, siempre debés lavar la cáscara. Conservación : Una vez cortada, guardala en un recipiente hermético y refrigera.

: Una vez cortada, guardala en un recipiente hermético y refrigera. ¡Ojo con esto! Si sos alérgico al látex, es muy probable que también reacciones mal a la papaya, así que tené mucha precaución.