Los impensados beneficios que tiene el orégano para la salud

Más allá de ser un condimento estrella en la cocina mediterránea, esta planta esconde una gran cantidad de propiedades que la convierten en una verdadera aliada

El orégano es una planta rica en vitaminas A, C, E y K (imagen ilustrativa)
El orégano (Origanum vulgare) es originario de la región mediterránea, durante siglos fue utilizado tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional. Su composición nutricional explica gran parte de sus beneficios para el organismo: contiene vitaminas A, C, E y K, además de minerales como hierro, calcio, fósforo y magnesio, sin dejar de lado su aporte de fibra y compuestos antioxidantes.

Es por eso que este condimento no solo realza el sabor de las comidas, sino que también ayuda a distintas funciones del cuerpo humano. Entre los beneficios más importantes y poco conocidos se encuentran:

  • Fortalece el sistema inmunológico gracias a su contenido de vitaminas y antioxidantes.
  • Favorece la salud articular, lo que ayuda a reducir molestias y rigidez.
  • Estimula la síntesis natural de colágeno, esencial para la piel, los músculos y las articulaciones.
  • Contribuye al control de la inflamación, lo que reduce procesos inflamatorios crónicos.
  • Ofrece un efecto antimicrobiano frente a bacterias y hongos.
  • Posee acción analgésica, útil para calmar dolores musculares y articulares.
  • Apoya la salud digestiva, favorece la digestión y alivia malestares estomacales.
  • Ayuda al equilibrio cardiovascular, gracias a su aporte de potasio y antioxidantes.
  • Previene el envejecimiento prematuro de los tejidos con su alto contenido en polifenoles.
  • Favorece la salud respiratoria al actuar como antiséptico natural en afecciones de las vías aéreas.
  • Es fuente de minerales clave como calcio, magnesio, hierro y fósforo.
  • Contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que lo vuelve un apoyo extra para quienes buscan controlar la glucemia.
  • Mejora el estado de la piel, la protege de daños oxidativos y promueve su regeneración.
  • Disminuye molestias menstruales, por lo que alivia calambres y malestares.
  • Promueve la salud ósea gracias a su contenido de calcio y vitamina K.
El orégano es una especia rica en vitaminas y antioxidantes
¿Cómo es aconsejable consumir el orégano para adquirir sus propiedades beneficiosas para la salud?

El orégano puede incorporarse a la dieta diaria de distintas maneras, lo que permite disfrutar al máximo de sus beneficios.

  • En la cocina diaria: tanto fresco como seco, es ideal para condimentar ensaladas, pizzas, carnes, pescados, pastas y salsas. Su sabor intenso potencia los platos y, al mismo tiempo, aporta antioxidantes y minerales.
  • En infusiones: preparar una tisana con hojas de orégano ayuda a aliviar malestares digestivos y respiratorios. Se recomienda hervir una cucharadita de hojas secas en una taza de agua durante 5 minutos y beberla tibia.
  • En cápsulas o extractos: disponibles en herboristerías y farmacias naturales, son una opción práctica para quienes buscan un complemento concentrado de sus propiedades.
  • Como aceite esencial: se utiliza en aromaterapia y, diluido en aceites portadores, puede aplicarse de forma tópica para aliviar dolores musculares o articulares gracias a su efecto analgésico.
Los beneficios del orégano en la salud
Si bien el orégano aporta múltiples beneficios respaldados por la ciencia, es importante subrayar que su consumo debe estar acompañado por la recomendación de un médico o especialista en salud. Cada organismo reacciona de manera distinta y, en exceso o sin supervisión, incluso los productos naturales pueden generar efectos adversos o interactuar con tratamientos médicos. Por eso, lo ideal es incorporarlo a la dieta de forma moderada y siempre bajo orientación profesional.

