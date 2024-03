Los psicólogos revelan las cinco razones por las cuales hay parejas que siguen juntas pese a que ya no se aman

Escuchar

Estar en pareja, construir una familia y disfrutar de las mieles del amor es el deseo de muchos. Sin embargo, existen personas que, pese a estar en una relación conflictiva, deciden no separarse y seguir adelante. Pero, ¿por qué?

Psicólogos cuentan las cinco razones por las que las parejas siguen juntas pese a que no se amen (Fuente: Freepik)

Sin embargo, este sentimiento puede tener fecha de “vencimiento” y nadie podría determinar realmente cuándo y por qué se daría, ya que en todas las personas se presenta de diferente manera.

El final del enamoramiento podría desencadenar en peleas, infidelidades, ganas de iniciar un nuevo camino solo o con otras personas, entre muchas acciones más.

Las razones por las que las parejas siguen juntas... pese a nos soportarse

Existen, también, parejas que pese a que saben que la relación está en sus últimas instancias deciden no separarse. Según los expertos, esto estaría relacionado con la dependencia emocional o económica. Así lo han expresado varios terapeutas para el sitio web Bestlife.

1. Sentirse culpable

De acuerdo con el psicólogo Aldrich Chan “sentirse culpable por terminar la relación o creer que le debe algo a su pareja puede llevarlos a permanecer juntos por motivos equivocados”. Y agrega: “Es importante priorizar la propia felicidad y bienestar y no permanecer en una relación por culpa”.

La psicoterapeuta Adrine Davtyan añade que esto también se puede dar por sentirse frustrado al pensar en acabar con la relación: “Permanecer en una relación que no te funciona no es ser honesto ni veraz, lo que puede ser increíblemente doloroso para la persona del otro lado”.

2. Son buenos para convencer para que se quede

Según el terapeuta Kevin Mimms, si alguien estuvo debatiéndose con frecuencia terminar una relación, no debería permitir que “algunas palabras dulces” de vez en cuando le impidan tomar esa decisión.

El profesional añade que es crucial no convertirse en víctima de una pareja que intenta persuadirle de quedarse cuando ya se decidió a partir.

Peleas y conflictividad: pese a vivir un vínculo tóxico, muchas parejas siguen adelante diy13 - Shutterstock

“Son buenos hablando, pero les falta seguimiento. Decidir quedarse a pesar de cómo actúan regularmente puede ser definitivamente perjudicial”, explica Mimms.

3. La presión social para que sigan juntos

Otras personas, como los integrantes de la familia de cada cual, podrían interferir constantemente en la relación y casi obligar a que continúen juntos para conservar una buena apariencia. “Decidir permanecer juntos debido a presiones externas, como las expectativas familiares, las normas sociales o el miedo a ser juzgados, no es una base saludable para una relación”, señala Aldrich Chan. Asimismo, explica: “Tu relación debe basarse en tus propios sentimientos y deseos, no en lo que piensan los demás”.

4. Miedo a la soledad

El psicólogo Chan no deja por fuera que otro motivo sería el miedo a estar solo, por esto, enfatiza que estar con una pareja debe ser porque quiere estar con ella o él y no por no evitar la soledad. “Aprender a estar contento y feliz por uno mismo es importante antes de buscar compañía”, aconseja.

5. Hijos y dependencia económica

Otros motivos planteados son que hay hijos de por medio y/o lleva algún tiempo dependiendo económicamente del otro. “De hecho, permanecer en una relación únicamente por los niños puede tener consecuencias negativas para los pequeños, especialmente si la relación entre la pareja no es saludable o es tóxica”, dice Davtyan.

La infidelidad, aunque aparezca, no es motivo para muchos para separarse

“Los niños pueden verse afectados negativamente al ser testigos de conflictos y disfunciones dentro de sus familias. En cambio, sería más saludable si la pareja reconociera la caída de su relación y se concentrara en crear un tipo diferente de relación fuera de la romántica, como la de pareja. Paternidad”, complementa.

Por parte del dinero, Aldrich Chan expone: “Permanecer juntos porque dependen económicamente de su pareja puede ser problemático. Es importante buscar la independencia financiera para poder tomar decisiones sobre las relaciones basadas en factores emocionales en lugar de financieros”.