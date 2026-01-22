LA NACION

Los tres alimentos que jamás deben ser consumidos en el desayuno, según un experto en nutrición

Recomendó optar por opciones naturales y grasas vegetales; el listado completo; los beneficios detrás

EL TIEMPO (GDA)
Un experto aseguró que hay tres alimentos que son comúnmente usados al desayuno y que agotan a las personas desde temprano
El desayuno es considerado una de las comidas más importantes del día. Se toma al inicio de la mañana, marca la pauta de la alimentación de la jornada y ayuda a tener energía durante las actividades cotidianas.

No obstante, muchas personas deciden saltárselo o desayunan alimentos que no ayudan al cuerpo o que no dan una sensación de saciedad.

Así lo afirmó David Céspedes, un médico especializado en Salud Pública, Medicina Estética, Cirugía Capilar y Longevidad. En redes sociales tiene más de 85 mil seguidores y constantemente utiliza su cuenta de TikTok para dar recomendaciones de alimentación y actividad física.

En un video publicado en su perfil, Céspedes aseguró que hay tres alimentos que son comúnmente usados al desayuno y que agotan a las personas desde temprano.

Tres alimentos que arruinan tu energía desde primera hora, según un nutricionista
“Estos son tres alimentos que arruinan tu energía desde primera hora de la mañana y que probablemente tienes en tu cocina pensando que son sanos”, explicó Céspedes al inicio del video.

El primero son los cereales de desayuno fitness, que de acuerdo con el experto son “aparentemente saludables, pero son en realidad azúcar con forma de fibra”.

Céspedes agregó que estos productos, comunes en los supermercados, llevan en su mayoría más del 20% de azúcares añadidos, harinas refinadas y jarabes.

El segundo alimento que estaría “arruinando la energía” de las personas son las leches vegetales. Estos artículos se han popularizado en los últimos años y es habitual tenerlos en casa. De acuerdo con el experto “no son leche” debido a que “nadie ordeña una almendra”.

De acuerdo con el experto “no son leche” debido a que “nadie ordeña una almendra”
El último al que se refirió el médico son las barritas de cereales o de proteínas. Para muchas personas, estas son una opción rápida de comer cuando tienen hambre o van camino al trabajo. Sin embargo, Céspedes explicó que no son recomendables.

“Llenas de jarabe de glucosa, grasas vegetales baratas y polialcoholes que alteran la microbiota y te dejan hinchado y con gases. Y la proteína suele venir del suero más barato del mercado”, señaló.

La recomendación final de Céspedes es empezar la mañana con proteínas y “grasas vegetales de calidad que aporten saciedad y energía”. En la grabación, el médico sostuvo un aguacate y un paquete de huevos mientras se refería a productos ideales para consumir a la hora del desayuno.

Por Silvia Contreras Rodelo

EL TIEMPO (GDA)
