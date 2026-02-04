Memoria y concentración: la hierba que las refuerza y es clave
Distintas investigaciones científicas analizan las bondades de una planta mediterránea sobre el rendimiento cognitivo; de qué se trata
La Universidad de Northumbria analizó los efectos de los aromas naturales en la memoria y concentración. Los especialistas del Reino Unido determinaron la influencia de los vegetales mediterráneos en las capacidades cognitivas mediante pruebas de velocidad mental. El estudio científico destacó el rol de ciertos tónicos naturales para el fortalecimiento de las funciones cerebrales superiores.
El romero, conocido científicamente como Rosmarinus officinalis, es la planta medicinal que potencia la capacidad de retención y el foco mental. Este vegetal nativo del Mediterráneo contiene compuestos bioactivos, como el ácido rosmarínico y diversos antioxidantes, que estimulan la función cognitiva.
La evidencia empírica moderna respalda su uso ancestral como tónico para el cerebro, ya que posee propiedades neuroprotectivas que benefician la calidad de los procesos mentales en adultos sanos.
Cuáles son los beneficios científicos del romero en la mente
La revista Therapeutic Advances in Psychopharmacology publicó un estudio sobre el impacto del aceite esencial de esta hierba en el organismo. La investigación halló que los componentes del vegetal mejoran la calidad de los recuerdos de manera significativa.
Los científicos asociaron esta mejora con la presencia de antioxidantes que protegen las neuronas y favorecen la actividad del sistema nervioso central. Los expertos de la Universidad de Northumbria también realizaron pruebas específicas sobre la atención.
Los resultados indicaron que la inhalación del aroma de esta planta aumenta la alerta mental y el rendimiento en tareas que requieren velocidad. El informe precisó que los voluntarios expuestos a la fragancia mostraron una mayor eficacia en sus respuestas cognitivas.
Cómo preparar una infusión de romero para el estudio
La preparación de una bebida caliente es una forma sencilla de obtener las propiedades de la planta. El proceso requiere los siguientes elementos y pasos:
- Colocar unas ramitas frescas o secas en una taza.
- Agregar agua caliente sobre el vegetal.
- Dejar que la mezcla repose durante unos minutos.
- Filtrar el líquido antes de su ingesta.
Esta preparación admite un consumo tanto en temperaturas cálidas como frías. El sabor resulta compatible con el agregado de miel para quienes buscan un gusto más dulce. La ingesta regular de esta infusión funciona como un complemento para quienes buscan sostener niveles altos de atención durante jornadas de exigencia intelectual.
Qué otras formas de consumo existen para mejorar la alerta
El uso de aceites esenciales ofrece una alternativa eficaz para la estimulación mental. Este producto permite una aplicación mediante difusores de aromaterapia que dispersan las partículas en el aire. La inhalación directa de estos aromas penetra en el sistema y favorece la agudeza cognitiva de forma inmediata.
Otra opción consiste en la aplicación tópica del aceite. Para este método, es necesaria la dilución en un aceite portador antes de realizar masajes estimulantes sobre la piel. El aroma agradable y refrescante de la planta constituye un factor clave en su aceptación cultural alrededor del mundo.
E mercado ofrece suplementos en formato de cápsulas o extractos líquidos. Estos productos funcionan como complementos alimenticios concentrados. Es fundamental que los usuarios sigan las instrucciones de cada fabricante y busquen el consejo de un profesional de la salud antes de comenzar una rutina con estos comprimidos.
