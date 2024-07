Mitos y verdades sobre la acción del vinagre de manzana en la salud

Escuchar

En TikTok, un hombre mezcló una cucharada de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua, lo bebió y comió con dos porciones de pizza. Luego, midió su nivel de azúcar en sangre. “Estos son los mejores resultados jamás obtenidos”, dijo en el vídeo, mostrando un aumento mucho menor en el gráfico de azúcar en la sangre que cuando comió la pizza sin vinagre.

En otras publicaciones, los usuarios de la red social china elogiaron la notable capacidad del vinagre de sidra de manzana para ayudarlos a perder peso, calmar el estómago y, cuando se aplica sobre la piel, eliminar el acné y el eczema. Al respecto de esto, Carol Johnston, profesora de nutrición de la Universidad Estatal de Arizona, explicó que el vinagre de sidra de manzana es utilizado como remedio casero para curar heridas, calmar la tos y aliviar el malestar estomacal desde hace miles de años.

Si bien algunas de las afirmaciones sobre los beneficios del vinagre de sidra de manzana tienen cierto respaldo científico, muchas no fueron estudiadas, según Johnston. A continuación, la información sobre este producto y algunas precauciones importantes que debe recordar en caso de probarlo.

El vinagre de manzana y su beneficio en la salud

Muchos usuarios destacan sus supuestas propiedades para la perdida de peso

El vinagre de sidra de manzana se elabora mediante fermentación, en la que la levadura y las bacterias convierten los carbohidratos en alcohol y luego en ácido acético, lo que le da al vinagre sabor, olor y, potencialmente, beneficios para la salud, según Johnston. A su vez, para Chris Damman, profesor asociado de gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, los defensores de las redes sociales generalmente recomiendan el uso de versiones no pasteurizadas ni filtradas, que contienen una niebla de bacterias y carbohidratos no digeridos, llamadas “la madre”. Sin embargo, según él, no hay evidencia de que estos vinagres de sidra de manzana “crudos” sean más saludables que los normales.

También, según el profesor, los vinagres elaborados con manzanas y otras frutas contienen compuestos llamados polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, además de contribuir a sus potenciales beneficios para la salud.

Los detalles de la investigación

Control de azúcar en sangre

A principios de la década de 2000, Johnston, que estaba estudiando cómo ciertas dietas podrían ayudar a controlar la diabetes tipo 2, se encontró con un estudio de 1988 que mostraba que el ácido acético podía reducir los picos de azúcar en la sangre en ratas después de que fueran alimentadas con una solución de almidón. En ese momento, quedó intrigada y decidió probar la idea en personas con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina.

Desde entonces, ella y otros investigadores descubrieron, en estudios pequeños y limitados, que beber una o dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana u otros tipos mezclados con agua antes de las comidas ricas en carbohidratos provocaba picos de azúcar en sangre menos drásticos que las comidas sin vinagre.

Hay muchas investigaciones en relación al control de azúcar en sangre

Algunos estudios sugieren que el vinagre puede retardar el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo e interferir con ciertas enzimas que convierten los carbohidratos en azúcares simples, lo que resulta en picos más pequeños de glucosa en sangre. Sin embargo, se necesita más investigación para demostrar que este producto es seguro y beneficioso para su uso a largo plazo, según Paul Gill, investigador de la Universidad de Monash en Australia.

Perdida de peso

Varios pequeños estudios a corto plazo, realizados en adultos clasificados con sobrepeso u obesidad, encontraron asociaciones entre el vinagre de sidra de manzana y la pérdida de peso. En una investigación de 2009, de 155 adultos en Japón, por ejemplo, los investigadores encontraron que aquellos que bebían dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana en agua todos los días durante tres meses perdieron alrededor de 4 libras, lo que equivale a casi dos kilogramos. Una prueba de 2024, realizada con 120 personas de entre 12 y 25 años en el Líbano, reveló que quienes tomaron una cucharada de vinagre de manzana con agua todas las mañanas durante tres meses perdieron aproximadamente 6,8 kg.

El único estudio que siguió a los participantes después de que dejaron de tomar vinagre de sidra de manzana encontró que, en promedio, recuperaron la mayor parte del peso en un mes. Por otro lado, muchos otros estudios con grupos similares de personas no encontraron ningún vínculo con la pérdida de peso.

Dada la falta de datos sólidos y los cortos períodos de estudio, Beth Czerwony, dietista registrada de la Clínica Cleveland, dijo que no recomienda que sus pacientes usen vinagre de sidra de manzana para perder peso. Según la nutricionista, el vinagre en realidad no ayuda a las personas a perder peso, sino a ralentizar la digestión, lo que puede hacer que te sientas lleno por más tiempo.

Para Damman, la investigación en animales también demostró que el ácido acético puede reducir la acumulación de grasa en ciertos tejidos y ayudar a aumentar la secreción de hormonas que indican saciedad. Entonces, aunque la evidencia en humanos es contradictoria, es posible que el vinagre pueda ayudar a perder peso.

Salud intestinal

Tamara Duker Freuman, dietista registrada que se especializa en problemas digestivos, dijo que muchos de sus pacientes informan que beber vinagre de sidra de manzana antes o después de las comidas reduce los síntomas del reflujo ácido. “Yo les creo, pero cientos de otros pacientes con reflujo terrible dijeron que el vinagre empeoró sus síntomas”, explicó Freuman. Por otro lado, Nitin K. Ahuja, gastroenterólogo de Penn Medicine, dijo que, lamentablemente, no existe una buena investigación sobre el vinagre y la salud digestiva.

Las personas que usan vinagre para tratar el reflujo, que comúnmente es causado por el ácido del estómago que se escapa hacia el esófago, dicen que el ácido del vinagre hace que el estómago produzca menos ácido, explica Ahuja. El médico, sin embargo, añadió que no hay datos que lo respalden y que “mecánicamente no tiene sentido” que agregar ácido al estómago ayude de alguna manera a controlarlo.

Los estudios realizados en placas de Petri sugieren que el vinagre de sidra de manzana puede matar ciertos microbios, lo que potencialmente podría crear cambios en el microbioma intestinal que reducen la hinchazón, agregó Ahuja. Pero, según él, esto no se estudió en humanos. El gastroenterólogo también recomendó que, si presenta síntomas frecuentes o graves de reflujo, es necesario buscar tratamiento con un médico.

Condiciones de la piel

Según Lydia Luu, dermatóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, la aplicación de vinagre de sidra de manzana diluido en la piel se utilizó durante mucho tiempo como remedio casero para el eccema. Por eso, después de que varios pacientes preguntaran sobre este tratamiento, la doctora y sus colegas decidieron probarlo.

En su estudio de 2019, los investigadores le pidieron a 22 participantes, la mitad de los cuales tenía eccema, que remojaran un brazo en agua y el otro en vinagre de sidra de manzana diluido durante diez minutos al día por dos semanas. Posteriormente, no hubo diferencias entre la piel de los participantes en términos de pH, microbios o capacidad para retener la humedad, factores que a menudo se alteran en el eczema. Sin embargo, 16 participantes del estudio informaron síntomas como ardor o picazón leve, principalmente en el brazo tratado con vinagre: uno desarrolló picazón intensa, ardor moderado y una pequeña llaga y otro desarrolló una erupción cutánea elevada. “Desafortunadamente, el vinagre de sidra de manzana no es muy útil para el eccema y puede empeorar los síntomas”, dijo Luu.

Algunos de estos pacientes “juran” que el vinagre de sidra de manzana elimina las verrugas, y TikTok está lleno de videos que sugieren dicho tratamiento para el acné, las manchas oscuras o para tratar marcas en la piel. Para el dermatólogo, tampoco existen buenos estudios sobre estos usos, y el vinagre de manzana puede provocar quemaduras químicas y cicatrices.

Los consejos antes de probarlo

El consumo de vinagre de sidra de manzana, incluso diluido, puede interactuar con ciertos medicamentos, como algunos para la diabetes y el corazón, así como con diuréticos. Además, el vinagre también puede reducir el potasio en sangre, lo que posiblemente sea un problema para quienes ya tienen niveles bajos, según Czerwony. Por ello, el doctor recomienda, consultar con su médico antes de probarlo.

El mismo consejo se aplica al uso de vinagre de sidra de manzana en la piel, dijo Luu. Es probable que un médico de atención primaria o un dermatólogo pueda recomendar tratamientos más seguros y eficaces. En el caso de utilizar vinagre para controlar el azúcar en sangre, Johnston sugirió diluir una cucharada o dos de cualquier tipo de vinagre en agua y beberlo. Pero no excederse de dos a cuatro cucharadas por día. Incluso diluido, el vinagre puede corroer el esmalte de los dientes, por lo que recomienda beberlo con un sorbete.

Se puede sumar a diversas preparaciones, como ensaladas

Si se lo bebe diluido, según Ahuja, también se corre el riesgo de erosionar el revestimiento del esófago. “No lo bebas solo”, enfatizó Johnston. Asimismo, para Damman, un enfoque más seguro y sabroso es utilizar vinagre de sidra de manzana en la cocina. Mezclarlo con una vinagreta o arroz para sushi, combinarlo con aceite de oliva como salsa para pan o incorporarlo a una refrescante bebida. Si se pueden obtener beneficios para la salud, según él, probablemente también se los obtendrá de esa manera.

O Globo/GDA