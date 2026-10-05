Natividad Oreiro, reumatóloga: “Reducir la actividad puede favorecer la pérdida de fuerza muscular y aumentar la limitación”

La artrosis puede afectar la movilidad y las actividades cotidianas, pero no significa que una persona deba dejar de utilizar una articulación. Reconocer los cambios que aparecen en la vida diaria permite adaptar el ejercicio y mantener la capacidad funcional para evitar la pérdida de fuerza muscular, según la reumatóloga Natividad Oreiro.

Cómo reconocer cuándo la artrosis empieza a afectar la autonomía

“Reducir la actividad puede favorecer la pérdida de fuerza muscular y aumentar la limitación”, explicó Natividad Oreiro Villar en una entrevista con La Vanguardia. La especialista integra el Servicio de Reumatología del INIBIC-Complexo Hospitalario Universitario A Coruña y es portavoz de la Sociedad Española de Reumatología.

Natividad Oreiro, reumatóloga, explicó cómo reconocer las señales de que la artrosis comienza a limitar la autonomía MCC

“Aunque actualmente no disponemos de un tratamiento que cure la artrosis, sí podemos hacer mucho para controlar sus síntomas y mantener la capacidad funcional”, detalló.

La médica señaló que la artrosis no debe entenderse únicamente como un desgaste asociado con la edad. La enfermedad puede afectar al conjunto de la articulación y producir cambios en el cartílago, el hueso situado debajo, la membrana sinovial, los ligamentos y los músculos.

“El problema surge cuando se altera el equilibrio entre las cargas que recibe la articulación y su capacidad para adaptarse y repararse”, indicó. Entre los factores que pueden intervenir, mencionó la edad, la genética, las lesiones previas, las alteraciones biomecánicas, la inflamación de bajo grado, la obesidad y los factores metabólicos.

El dolor relacionado con el uso de la articulación es uno de los síntomas más característicos. También puede aparecer rigidez después de un período de inactividad, por ejemplo, al levantarse de una silla o por la mañana: “Suele ser transitoria y durar menos de 30 minutos”.

También pueden aparecer pérdida de movilidad, sensación de menor fuerza, crujidos, hinchazón y deformidad, aunque la manifestación de la enfermedad puede variar entre pacientes.

Artrosis: qué cambios pueden indicar una pérdida de autonomía, según Oreiro

Para Oreiro, una señal importante aparece cuando las molestias comienzan a modificar las actividades habituales. “Una señal especialmente importante es que la persona empiece a modificar su vida por ese dolor”, manifestó en la entrevista con La Vanguardia.

A su vez, aseguró que el objetivo no debe ser evitar cualquier movimiento ante la aparición de molestias, sino encontrar una forma de actividad que pueda mantenerse de acuerdo con las características de cada persona.

El dolor en las articulaciones puede ser causado por artritis o artrosis Freepik

“Tener artrosis no significa que haya que dejar de utilizar la articulación; el movimiento realizado de forma adecuada forma parte del tratamiento”, afirmó.

La actividad puede adaptarse mediante sesiones más cortas, una menor intensidad, menos repeticiones o descansos. También puede ser conveniente reemplazar temporalmente un ejercicio por otro que resulte mejor tolerado.

Fuerza muscular y artrosis: los ejercicios que recomienda una reumatóloga

Según expresó a La Vanguardia, Oreiro recomienda combinar actividad aeróbica, fortalecimiento muscular, movilidad y ejercicios de equilibrio con una pauta adaptada a la articulación afectada, el grado de limitación, la condición física y las enfermedades asociadas.

“Caminar, utilizar una bicicleta estática con una resistencia adecuada, nadar o hacer ejercicio en el agua son buenas opciones para muchas personas”, enumeró. También destacó el trabajo de la musculatura que rodea y estabiliza las articulaciones: “Una musculatura adecuada contribuye a mejorar su función y a tolerar mejor las cargas de la vida diaria”.

Los ejercicios para entrenar el equilibrio

Cuando aparece una molestia durante el ejercicio, señala que no necesariamente hay que suspender la actividad. Puede ser necesario reducir la duración o la intensidad, introducir pausas o elegir una práctica diferente.

“Una molestia leve y transitoria al comenzar puede aparecer y no significa necesariamente que estemos dañando la articulación”, manifestó. Si el dolor aumenta, recomendó reducir la carga.

Dolor en articulaciones: cuándo conviene consultar con un reumatólogo

La profesional aconsejó buscar una valoración médica cuando el dolor persiste. También consideró importante consultar ante una hinchazón persistente o una rigidez matutina prolongada.

Reducir la actividad para evitar el dolor puede favorecer la pérdida de fuerza muscular y aumentar la limitación

Hay síntomas que requieren una evaluación más rápida. “Si una articulación se vuelve bruscamente muy dolorosa, caliente e inflamada, o aparece una imposibilidad repentina de caminar o apoyar, la valoración debe ser rápida”, advirtió Oreiro.