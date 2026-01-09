Ni los porotos ni las lentejas: la razón oculta detrás de la inflamación y los cólicos
Una gastroenteróloga conocida como en redes sociales “Doctora Popó” aseguró que las personas deben ser más cuidadosas con su sistema digestivo
La doctora Juliana Suárez Correa, más conocida como ‘Dra. Popó’ utiliza sus cuentas en redes sociales para dar recomendaciones médicas a sus seguidores. Su área de especialidad es la gastroenterología y los problemas digestivos.
La experta se popularizó en TikTok gracias a sus consejos para evitar la colitis y otros trastornos intestinales. Además, suele responder a las preguntas e inquietudes de los usuarios.
Hace poco una seguidora se refirió a algunas legumbres como porotos y lentejas. La mujer comentó que las come muy poco “porque producen muchos cólicos y gases”. Inmediatamente, la gastroenteróloga respondió con una recomendación para todos aquellos que sufran de problemas similares. Suárez indicó que este tipo de semillas no afectan directamente a la salud del colon.
“Ni las lentejas ni los porotos son los culpables de los cólicos, los gases y la barriga a punto de estallar. La culpable es una mala digestión, movimiento anormal del sistema digestivo y un desequilibrio de la microbiota intestinal o disbiosis”, señaló.
A su vez, añadió que las personas deben estar más atentas a su salud digestiva, a cuidar las idas al baño y la microbiota intestinal. Y aseguró que con estos pasos, dentro de poco podrán volver a disfrutar de las legumbres.
“Es un proceso. No será de la noche a la mañana. Pero yo sí les puedo decir con total certeza que los vuelven a consumir sin ningún problema, eso dependerá del movimiento del sistema digestivo, la sensibilidad y la microbiota intestinal”, agregó.
La carrera de la doctora Popó
En un video publicado en su cuenta de TikTok, la especialista de 45 años habló sobre su recorrido en la medicina. Suárez, que es colombiana, lleva dos décadas en este campo profesional.
La mujer explicó que tras terminar la carrera universitaria, realizó un posgrado en medicina interna durante cuatro años y luego hizo otro en gastroenterología que tuvo una duración de 24 meses.
Por Silvia Contreras Rodelo
